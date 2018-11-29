Около 30 россиян не пустили в Украину из-за визитов в Крым и неясной цели поездки

Госпогранслужба не пропустила также тех, у кого не было соответствующих документов.

Пограничники продолжают усиление границ Украины в связи с введением военного положения dpsu.gov.ua

Читай также: Почти полсотни россиян в Борисполе развернули и отправили обратно в Минск

За последние сутки только 33 россиянина не смогли попасть на территорию Украины. Об этом в эфире телеканала “112“ рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

“Подавляющее большинство во время мероприятий пограничного контроля не смогло подтвердить цель своей поездки в Украину, - отметил он. - Часть - не имела соответствующих документов, которые дают право на пересечение государственной границы“.

Читай также: Россиянам ограничили въезд и выезд на пунктах пропуска в Крым

По словам Демченко, среди тех, кого не пустили, были также россияне, незаконно посещавшие оккупированный Крым.

Сейчас продолжаются мероприятия по усилению границы, отметил также пресс-секретарь: “Привлекаем дополнительные резервы и доукомплектовываем подразделения. Наши наряды увеличены, в случае необходимости они обеспечиваются групповым оружием и бронетехникой“.

Читай также: Пограничники не пустили в Украину пассажира с георгиевской лентой

Кроме того, пограничники активно используют системы освещения обстановки. В пунктах пропуска организованы мероприятия усиленного пограничного контроля, осуществляется интервьюирование граждан, которые могут подпадать под профили рисков, и углубленный осмотр автомобилей, рассказали в ГПСУ.

“Многие из иностранцев оказываются теми, кто незаконно посещал оккупированный Крым. Таким иностранцам, кроме отказа в въезде, предоставляется запрет на въезд в Украину“, - добавил Демченко. Наготове в ГПСУ находятся боевые резервы, морская охрана и авиация.

Читай также: Архиепископу из РФ запретили въезд в Украину до 2021 года

Ранее стало известно, что Украина ограничила въезд иностранцев в оккупированный Крым и ограничила передвижение россиян через пункты пропуска на границах.

Кроме того, посольство РФ выразило свое недовольство недопуском россиян на территорию нашей страны.