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Около 30 россиян не пустили в Украину из-за визитов в Крым и неясной цели поездки

Комментариев: 9
Госпогранслужба не пропустила также тех, у кого не было соответствующих документов.
Пограничники продолжают усиление границ Украины в связи с введением военного положения
Пограничники продолжают усиление границ Украины в связи с введением военного положения
dpsu.gov.ua

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За последние сутки только 33 россиянина не смогли попасть на территорию Украины. Об этом в эфире телеканала “112“ рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

“Подавляющее большинство во время мероприятий пограничного контроля не смогло подтвердить цель своей поездки в Украину, - отметил он. - Часть - не имела соответствующих документов, которые дают право на пересечение государственной границы“.

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По словам Демченко, среди тех, кого не пустили, были также россияне, незаконно посещавшие оккупированный Крым.

Сейчас продолжаются мероприятия по усилению границы, отметил также пресс-секретарь: “Привлекаем дополнительные резервы и доукомплектовываем подразделения. Наши наряды увеличены, в случае необходимости они обеспечиваются групповым оружием и бронетехникой“.

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Кроме того, пограничники активно используют системы освещения обстановки. В пунктах пропуска организованы мероприятия усиленного пограничного контроля, осуществляется интервьюирование граждан, которые могут подпадать под профили рисков, и углубленный осмотр автомобилей, рассказали в ГПСУ.

“Многие из иностранцев оказываются теми, кто незаконно посещал оккупированный Крым. Таким иностранцам, кроме отказа в въезде, предоставляется запрет на въезд в Украину“, - добавил Демченко. Наготове в ГПСУ находятся боевые резервы, морская охрана и авиация.

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Ранее стало известно, что Украина ограничила въезд иностранцев в оккупированный Крым и ограничила передвижение россиян через пункты пропуска на границах.

Кроме того, посольство РФ выразило свое недовольство недопуском россиян на территорию нашей страны.

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Теги: граница, россияне, Госпогранслужба, въезд, Украина, военное положение
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Комментариев (9)
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bimba09    29.11.2018, 20:35
Оценка:  0
bimba09
Все верно, нах в естественную среду обитания.
BaltijasCels    29.11.2018, 19:44
Оценка:  -1
BaltijasCels
А если россиянин живёт в Крыму.....Его пустят в Украину к родственникам?
Letohradek    29.11.2018, 20:32
Оценка:  0
Letohradek
Любопытно, тебя еще впускают в Украину за пенсией?
Негорро    29.11.2018, 18:50
Оценка:  +1
Негорро
Дискриминация по национальному признаку налицо.Но при чём здесь Крым,который,по мнению особо упоротых вырожденцев,де-факто является Украиной?!)))))))))
bimba09    29.11.2018, 20:10
Оценка:  +1
bimba09
Упоротые считают Крым российским. Не путай, вата.
Letohradek    29.11.2018, 18:42
Оценка:  -5
Letohradek
... среди тех, кого не пустили, были также россияне, незаконно посещавшие оккупированный Крым.
- Это самая распространенная причина запрета въезда в Украину. Лично видел в Борисполе, как погранец задал вопрос россиянину:"В Крыму бывали?, тот ответил да, ездил через "Керченский мост",
Letohradek    29.11.2018, 18:42
Оценка:  -4
Letohradek
- в итоге, в паспорте депорт!
Негорро    29.11.2018, 18:52
Оценка:  +1
Негорро
Бабушка Виолетта,смотри от русофобии снова из своего полного памперса не выскочи!)))))))))
Letohradek    29.11.2018, 19:17
Оценка:  -2
Letohradek
Какая русофобия? Нарушил гос.границу Украины, получи депорт! У вас на расии разве не так?
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