В Керченском проливе скопилось более 420 судов - МинВОТ

В Керченском проливе из-за блокирования и преграждения Россией прохода образовалась "пробка" из 421 судна.

Из-за блокирования и преграждения Россией прохода Керченским проливом, там собрался 421 корабль. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Указано, что во время мониторинга пролива в период с 25 по 27 ноября обнаружено большое скопление кораблей. Их количество увеличилось с 167 до 421 корабля.

В министерстве отмечают, что пролив используется для международного судоходства, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Однако пока украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя.

"В целом такие действия России могут свидетельствовать об умышленном нарушении норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года", - заявили в МинВОТ.

В частности, там уточнили, что РФ нарушает право Украины на свободу судоходства и на мирный проход международным проливом, который обязательно должен быть непрерывным и быстрым. Блокировка Керченского пролива свидетельствует о фактической остановке мирного прохода, что запрещено в международном морском праве, резюмировали в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

Также экс-премьер Евгений Марчук заявлял, что инцидент с захватом украинских кораблей в Керченском проливе закрывает все дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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