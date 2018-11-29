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В Керченском проливе скопилось более 420 судов - МинВОТ

Комментариев: 9
В Керченском проливе из-за блокирования и преграждения Россией прохода образовалась "пробка" из 421 судна.
Скопление суден в Керченском проливе
Скопление суден в Керченском проливе
facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

Из-за блокирования и преграждения Россией прохода Керченским проливом, там собрался 421 корабль. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Указано, что во время мониторинга пролива в период с 25 по 27 ноября обнаружено большое скопление кораблей. Их количество увеличилось с 167 до 421 корабля.

В министерстве отмечают, что пролив используется для международного судоходства, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Однако пока украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя.

"В целом такие действия России могут свидетельствовать об умышленном нарушении норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года", - заявили в МинВОТ.

В частности, там уточнили, что РФ нарушает право Украины на свободу судоходства и на мирный проход международным проливом, который обязательно должен быть непрерывным и быстрым. Блокировка Керченского пролива свидетельствует о фактической остановке мирного прохода, что запрещено в международном морском праве, резюмировали в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

Также экс-премьер Евгений Марчук заявлял, что инцидент с захватом украинских кораблей в Керченском проливе закрывает все дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, судно, корабль, корабли, Азовское море, блокирование, блокировка, Керченский мост, МинВОТ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Негорро    29.11.2018, 20:03
Оценка:  0
Негорро
Бабушка Виолетта под ником Letohradek никогда не предоставит фото и видео доказательств присутствия российских войск.Как и не предоставит подобных доказательств и любой другой ШОКоладный бот,который хочет,чтобы в их бред все верили,как они сами верят своему ШОКоладному боху полу-пану Пuдорошенко.)))
farfalle    29.11.2018, 20:16
Оценка:  0
farfalle
Они брешут, как дышат. Менталитет
Letohradek    29.11.2018, 20:23
Оценка:  -1
Letohradek
В 2014, после оккупации Крыма, Путену задали вопрос:"...Там принимали участие ВСр, ответ был отрицательным!В 2015,задали тот же вопрос!Ответ был:"А мы никогда и не отрицали,что за "самообороной",женщ инами и детьми стояли наши вооруженные силы.Но вы-два ватных ублюдка,и сейчас мычите- ихтамнет.
Негорро    29.11.2018, 20:25
Оценка:  -1
Негорро
Бабушка Виолетта(Letohradek),с отсутствие доказательств присутствия российских войск на Донбассе разобрались.А сейчас проверим насколько ты упорота и есть ли у тебя шанс на исцеление.Чей Крым де-факто???
Негорро    29.11.2018, 19:00
Оценка:  -2
Негорро
А чего так мало нарисовали?Ведь доказательств в виде фото и видео не предоставили,поэтому могли бы не 420 кораблей нарисовать,а 420000!))))))))
Letohradek    29.11.2018, 19:28
Оценка:  -3
Letohradek
Какой смысл давать тебе посмотреть фото и видео? Ты же все равно не поверишь, как не поверил видео фиксации присутствия регулярных российских войск на Донбассе,
farfalle    29.11.2018, 19:42
Оценка:  +1
farfalle
Кинь ссылочку на видео регулярных российских войск на Донбассе
Letohradek    29.11.2018, 19:44
Оценка:  -4
Letohradek
ТЫ пришел на украинский форум, что бы получить образование? самостоятельно никак?
farfalle    29.11.2018, 19:52
Оценка:  +1
farfalle
Да уж, помоги мне, тупому дедушке
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