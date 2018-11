Трамп не встретится с Путиным: "Моряки и корабли не были возвращены"

Читай также: Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что Россия так и не вернула Украине захваченные корабли и не освободила военнопленных моряков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным“, - написал политик.

Он отметил, что с нетерпением ждет другого важного саммита с возможностью встречи, как только ситуация будет разрешена.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!