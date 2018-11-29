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Трамп не встретится с Путиным: "Моряки и корабли не были возвращены"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 20
Президент США готов запланировать новую встречу с российским лидером, как только ситуация с украинскими военными и кораблями разрешится.
Трамп отказался от встречи с Путиным из-за того, что Россия так и не вернула Украине корабли и не освободила военнопленных
Трамп отказался от встречи с Путиным из-за того, что Россия так и не вернула Украине корабли и не освободила военнопленных
twitter.com/realDonaldTrump

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Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что Россия так и не вернула Украине захваченные корабли и не освободила военнопленных моряков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным“, - написал политик.

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Он отметил, что с нетерпением ждет другого важного саммита с возможностью встречи, как только ситуация будет разрешена.

Ранее Трамп говорил о возможной отмене встречи с Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря этого года. Политик уточнил, что должен подробнее изучить ситуацию с агрессией России в Азовском море.

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25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней. Украинские военные с захваченных кораблей были арестованы на два месяца оккупационным судом в Симферополе и этапированы в Москву.

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Теги: Трамп, Путин, G20, саммит, встреча, Азов, корабли, моряки
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Комментариев (21)
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Негорро    29.11.2018, 20:22
Оценка:  +1
Негорро
Ну всё!Теперь наш синяк Педя на радостях канистру сивухи выжрет,а затем приготовив ведро вазелина,будет ждать когда Трамп назначит его своей"любимой женой"...Где-нибудь в туалете.))))))))))
Letohradek    29.11.2018, 20:31
Оценка:  -1
Letohradek
Ты его собутыльник, что утверждаешь это? Если нет доказательств его пьянства, закрой свое грязное"рот"!
weightless    29.11.2018, 20:04
Оценка:  +1
weightless
Когда Дони выиграл выборы у Хилли,
Волотька в Кремлине писял кипятком от радости.
Но дальше что-то пошло не так
farfalle    29.11.2018, 20:13
Оценка:  0
farfalle
Когда Порошенко на волне госпереворота пришел к власти, все тоже писали кипятком. Но с тех пор н ечто-то, а все пошло совсем не так...
farfalle    29.11.2018, 19:41
Оценка:  +1
farfalle
Пока там у США на границе с Мексикой все не устаканится, встречаться не следует
Letohradek    29.11.2018, 19:43
Оценка:  -7
Letohradek
А в статье пишут подобное об Украине. Это не хочешь прокомментировать?
farfalle    29.11.2018, 19:51
Оценка:  -1
farfalle
чего тут комментировать? даже если допустить, что де-юре Крымские воды не российские, то де-факто туда лучше не соваться. Можешь комментировать дальше свои провокации
Rangol    29.11.2018, 20:15
Оценка:  -1
Rangol
Там пишут, что Трамп отменил встречу с Эрдоганом и президентом Корее
fulminate    29.11.2018, 19:57
Оценка:  +5
fulminate
А, так даже лучше что не встретятся? Я понял. Это все путин так переиграл, чтобы не встречаться с Трампом. Ведь на границе с мексикой проблемы! Подрастающий Трамп еще дяде вове спасибо за это скажет, когда поймет)))
fulminate    29.11.2018, 19:41
Оценка:  -2
fulminate
Ну если у путина цель сделать россиян мучениками и отправить в рай, то он действительно всех переиграл...
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 20:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Россияне после смерти снова попадут в Россию.
Letohradek    29.11.2018, 19:20
Оценка:  -6
Letohradek
Мдаааа ... неплохое преддверие новых санкций для рашистов
Светлана    29.11.2018, 19:27
Оценка:  +1
Светлана
Letohradek,не обделайся от радости)))
Letohradek    29.11.2018, 19:30
Оценка:  -6
Letohradek
Чем больше санкций для рашистов, тем меньше денег на войну в Донбассе будет у них. Это ведь хорошо для Украины, не так ли?
fulminate    29.11.2018, 19:38
Оценка:  -2
fulminate
Letohradek, не согласен. К сожалению население россии готово еще немного потерпеть и чего-то подождать. Если не будет хватать денег на войну, россияне с пониманием отнесутся к каким нибудь новым налогам...
Letohradek    29.11.2018, 19:40
Оценка:  -6
Letohradek
fulminate, как считаешь, санкции для расии это хорошо для Украины?
farfalle    29.11.2018, 19:52
Оценка:  -2
farfalle
два пикейных жилета, два голодранца из самой нищей страны Европы обсуждают великие страны
fulminate    29.11.2018, 19:54
Оценка:  +1
fulminate
Letohradek, несомненно. Всякому терпению есть предел. Прошло всего 4 года полезных санкций, а на россии уже многое поменялось...
farfalle    29.11.2018, 19:56
Оценка:  -5
farfalle
На России все поменялось, а Украина просто расцвела! Толпы активистов громят суды, полстраны моет туалеты в Италии, гривна упала в 4 раза, ВВП бьет рекорды падения, а вы все Россию обсуждайте, дануы
fulminate    29.11.2018, 20:04
Оценка:  0
fulminate
farfalle, хотим и обсуждаем. А ты сам какое отношение к россии имеешь? Хочешь быть гражданином россии, но хромосомы одной не хватает? Ступень эволюции не осилил? Или Украина тебя сильно обидела и тебя жажда мести гложет?
farfalle    29.11.2018, 20:15
Оценка:  -1
farfalle
Ты забыл упомянуть про боярышник. Я из России, но меня волнует падение Украины в пропасть. Потому что у меня там родственники. И еще мне не нравится, когда сосед настолько безумен
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