Трамп не встретится с Путиным: "Моряки и корабли не были возвращены"

Президент США готов запланировать новую встречу с российским лидером, как только ситуация с украинскими военными и кораблями разрешится.

Трамп отказался от встречи с Путиным из-за того, что Россия так и не вернула Украине корабли и не освободила военнопленных twitter.com/realDonaldTrump

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Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что Россия так и не вернула Украине захваченные корабли и не освободила военнопленных моряков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным“, - написал политик.

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Он отметил, что с нетерпением ждет другого важного саммита с возможностью встречи, как только ситуация будет разрешена.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Ранее Трамп говорил о возможной отмене встречи с Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря этого года. Политик уточнил, что должен подробнее изучить ситуацию с агрессией России в Азовском море.

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25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней. Украинские военные с захваченных кораблей были арестованы на два месяца оккупационным судом в Симферополе и этапированы в Москву.