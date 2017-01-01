Поезд Киев-Запорожье в декабре и январе будет курсировать ежедневно

Дополнительные рейсы скоростного поезда Интерсити + №736/735 Киев - Запорожье - Киев назначены по вторникам и субботам.

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы скоростного поезда №736/735 Киев - Запорожье.Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает пресс-служба филиала Украинская железнодорожная скоростная компания АО Укрзализныця.

Отмечается, что для удобных путешествий пассажиров назначены дополнительные рейсы скоростного поезда Интерсити + №736/735 Киев - Запорожье - Киев по вторникам и субботам. По графику этот поезд не курсирует в эти дни недели.

В декабре 2018 года поезд будет курсировать ежедневно, в том числе 8, 11, 15, 18, 22, 25 и 29 декабря. Он также осуществит дополнительные рейсы 1, 5, 8 и 12 января 2019 года.

Отмечается, что 8 декабря 2018 поезд №736 Интерсити+ Киев - Запорожье отправится из Киева в 14:47 и прибудет в Запорожье в 21:58. В обратном направлении из Запорожья поезд №735 Запорожье - Киев отправится в 22:55 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 6:08.

С введением в действие нового расписания движения поездов на 2018/2019 год, а именно с 9 декабря 2018 года, поезд №736 Интерсити+ Киев - Запорожье будет отправляться из Киева в 14:11 и прибывать в Запорожье в 21:29. В обратном направлении из Запорожья поезд №735 Запорожье - Киев будет отправляться в 22:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 6:07.

Из Киева в Запорожье и обратно также ежедневно курсирует скоростной поезд Интерсити+ №732/731.

Проездные документы можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.

Ранее сообщалось, что УЗ до окончания периода новогодне-рождественских праздников будет осуществлять возврат билетов только через железнодорожные кассы.

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