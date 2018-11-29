На Донбассе за день девять обстрелов, у ВСУ потери

Противник активно использует минометы – были обстреляны позиции возле хутора Вильный, Луганского, Чермалыка и Водяного.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов на Донбассе девять раза нарушили режим прекращения огня. Активно применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ был ранен, еще один пропал без вести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 29 ноября.

По информации военных, враг пять раз применил запрещенное оружие – из минометов 82 калибра были обстреляны позиции возле хутора Вильный, Луганского, Чермалыка и Водяного.

Из гранатометов и с трелкового оружие обстреливались защитники населенных пунктов Тарамчук, Крымское, Вильный, Луганское, Авдеевка, Чермалык, Гнутово, Водяное.

Также в штабе подтвердили пропажу солдата Сергея Проданюка. Принимаются меры по его розыску.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", – говорится в сводке.

Напомним, за сутки 28 ноября сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Двое военнослужащих получили ранения.

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