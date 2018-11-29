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В Запорожье мужчина с бензопилой оказал сопротивление полиции

Комментариев: 1
Мужчина незаконно пилил деревья в лесополосе на улице Голубой в Шевченковском районе города.
У мужчины изъяли бензопилу
У мужчины изъяли бензопилу
Нацполиция Украины

В Запорожье сотрудники полиции в ночь на четверг задержали мужчину с бензопилой, который незаконно пилил деревья. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 29 ноября.

Инцидент произошел в лесополосе на улице Голубой в Шевченковском районе города.

"По требованию сотрудников полиции прекратить действия мужчина стал сопротивляться, угрожая применением бензопилы в отношении сотрудников полиции", – говорится в сообщении.

Мужчину удалось задержать. Открыто уголовное производство по статье о сопротивлении представителю власти (ч.2 ст.342 УК Украины). Решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконной вырубке леса (ст.246 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье мужчина с бензопилой оказал сопротивление полиции

Ранее в Киеве предотвратили незаконную вырубку леса возле станции метро Лесная. У злоумышленников были отобраны две бензопилы, на место преступления вызвали полицию.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил штрафы за вырубку леса, которые выросли в несколько раз.

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Теги: Запорожье, фото, деревья, полиция, мужчина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Негорро    29.11.2018, 21:55
Оценка:  +1
Негорро
Чудеса в нашем ШОКоладном Писляпэрэможном Мире!Обычных людей,которые пилят лес чтобы не замёрзнуть,задерживают.А то,что лес-кругляк выпилили почти весь и продали за копейки,никого не ипет.Ведь тот лес пилили и продавали подданые Пuдорошенко...Когда лес-кругляк весь выпилян,то можно и штрафы поднять!
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