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В Запорожье старший инспектор колонии поставлял наркотики осужденным

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Капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и сбывал их заключенным.
Чиновника задержали
Чиновника задержали
facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ разоблачила старшего инспектора отдела надзора безопасности одной из исправительных колоний Запорожской области на снабжении осужденных наркотиками. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

Установлено, что капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и запрещенные в учреждении предметы и сбывал их заключенным. Он также за "дополнительное вознаграждение" улучшал условия содержания осужденных.

Деньги старший инспектор получал от родственников и знакомых осужденных на банковскую карточку. Сумма взятки за каждую "передачу" составляла от 500 грн до 3000 грн.

Чиновника задержали при очередной попытке передачи "посылки" осужденным.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

 

 

Ранее в Киеве задержали инспектора СИЗО, который сбывал наркотики заключенным.

В киевском СИЗО с наркотиками поймали инспектора

 

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Теги: наркотики, СБУ, фото, заключенный, колония, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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