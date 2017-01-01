Капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и сбывал их заключенным.

СБУ разоблачила старшего инспектора отдела надзора безопасности одной из исправительных колоний Запорожской области на снабжении осужденных наркотиками. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

Установлено, что капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и запрещенные в учреждении предметы и сбывал их заключенным. Он также за "дополнительное вознаграждение" улучшал условия содержания осужденных.

Деньги старший инспектор получал от родственников и знакомых осужденных на банковскую карточку. Сумма взятки за каждую "передачу" составляла от 500 грн до 3000 грн.

Чиновника задержали при очередной попытке передачи "посылки" осужденным.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье старший инспектор колонии поставлял наркотики осужденным

Ранее в Киеве задержали инспектора СИЗО, который сбывал наркотики заключенным.

В киевском СИЗО с наркотиками поймали инспектора

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet