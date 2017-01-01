В Запорожье старший инспектор колонии поставлял наркотики осужденным
СБУ разоблачила старшего инспектора отдела надзора безопасности одной из исправительных колоний Запорожской области на снабжении осужденных наркотиками. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.
Установлено, что капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и запрещенные в учреждении предметы и сбывал их заключенным. Он также за "дополнительное вознаграждение" улучшал условия содержания осужденных.
Деньги старший инспектор получал от родственников и знакомых осужденных на банковскую карточку. Сумма взятки за каждую "передачу" составляла от 500 грн до 3000 грн.
Чиновника задержали при очередной попытке передачи "посылки" осужденным.
В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступлений и избрании меры пресечения.
Cмотрите фотогалерею: В Запорожье старший инспектор колонии поставлял наркотики осужденным
Ранее в Киеве задержали инспектора СИЗО, который сбывал наркотики заключенным.
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