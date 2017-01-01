Украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя - Чийгоз
Информацию о перемещении военнослужащих ВМС Украины подтвердил российский адвокат Николай Полозов.
Из СИЗО в Симферополе вывозят украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", - отметил Чийгоз.
Ахтем Чийгоз/Facebook
Как пишет Крым.Реалии, данную информацию подтвердил российский адвокат Николай Полозов. Он добавил, что в настоящее время не известно, куда именно увозят украинских военных.
В настоящее время официального подтверждения или опровержения данных со стороны российских властей нет.
Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.
Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.
В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".
Киев и Москва обменялись нотами протеста.
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