Украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя - Чийгоз

Информацию о перемещении военнослужащих ВМС Украины подтвердил российский адвокат Николай Полозов.

Из СИЗО в Симферополе вывозят украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", - отметил Чийгоз.

Ахтем Чийгоз/Facebook

Как пишет Крым.Реалии , данную информацию подтвердил российский адвокат Николай Полозов. Он добавил, что в настоящее время не известно, куда именно увозят украинских военных.

В настоящее время официального подтверждения или опровержения данных со стороны российских властей нет.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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