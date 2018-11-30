Украина разрывает 40 договоров с Россией - Климкин

В последнее время, по словами главы МИД Украины, было расторгнуто 48 договоров, среди которых - Договор о дружбе.

В ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире 1+1.

Он напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 года прекращает свое существование.

"Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена. Поэтому никакого договора не будет", - сказал Климкин.

Всего, по его словам, за последнее время было разорвано 48 договоров с РФ.

"Мы в последнее время убили 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно. Для того, чтобы это не повредило нашим гражданам", - сказал Климкин.

Относительно последних событий в Керченском проливе, Климкин заявил, что по этому делу к основному иску добавлена еще одна жалоба.

"У нас есть фундаментальный иск, который охватывает Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив. Согласно конвенции о морском праве, по результатам событий в воскресенье, мы подали в нее дополнительную жалобу", - сказал он.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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