Итоги 29 ноября: Отказ Трампа и решение Синода

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным в Аргентине EPA / UPG

Президент США отменил встречу с Путиным на G20; Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Крыму арестовали всех захваченных украинских моряков

Суд в Симферополе избрал меру пресечения в виде содержания под стражей почти на два месяца для еще девяти украинских моряков с кораблей, задержанных российским спецназом у Керченского моста.

Таким образом под арестом оказались все 24 моряка с трех захваченных суден ВМС Украины.

Константинополь утвердил проект устава Украинской церкви

Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен Томос об автокефалии.

Ожидалось, что на Синоде утвердят дату проведения Объединительного собора Украинской православной церкви, но в итоговом документе она не появилась.

Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине 1 декабря.

Американский лидер отметил, что принял решение “исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России“.

Президент Украины Петр Порошенко на решение Трампа отреагировал словами: “Так действуют великие лидеры!“.

В Кремле выразили сожаление из-за решения администрации США и отметили, что Путин готов к новым контактам с Трампом.

Украина ужесточила въезд для россиян

В связи с военным положением стране на границе вводятся усиленные меры контроля для иностранцев и граждан России.

В Госпогранслужбе сообщили, что пограничники более тщательно проверяют цель визитов граждан РФ в Украину, однако это не означает, что въезд для них закрыт.

Нафтогаз показал решение Стокгольмского арбитража

Нафтогаз обнародовал оригиналы решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контрактам на поставку и транзит газа из России. Документы опубликованы на сайте холдинга.

В украинской компании уточнили, что некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности.

ЦИК отменила местные выборы в десяти областях

Центризбирком принял решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных громадах десяти областей, где введено военное положение.

Ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем − Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

В Китае приостановили работы по редактированию генов человека

Власти Китая остановили работу ученых, которые занимались генетическим редактированием эмбрионов человека, назвав ее “безобразной по своей природе“, нарушающей китайские законы и противоречащей научной этике.