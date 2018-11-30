Сутки на Донбассе: 14 вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен

Один украинский военнослужащий пропал без вести.

За сутки трое наемников из состава НВФ были уничтожены facebook.com/pressjfo.news

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На Донбассе в районе проведения ООС 29 ноября ситуация оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

“Так, за прошедшие сутки, из 82-мм минометов, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вильного, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия“, - отметили в штабе.

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По защитникам Красногоровки и Тарамчука боевики применяли только стрелковое оружие, а неподалеку от Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого.

“Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк“, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое наемников из состава незаконных вооруженных формирований были уничтожены.

Как сообщалось, 28 ноября в течение суток сепаратисты 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не было.