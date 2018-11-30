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Гройсман предлагает задерживать корабли РФ

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Премьер-министр считает, что в отношении России нужны зеркальные меры.
Украинский премьер-министр раскритиковал Северный поток - 2
Украинский премьер-министр раскритиковал Северный поток - 2
УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в отношении России нужны зеркальные меры и призвал Евросоюз к более жестким санкциям против нее.

Об этом Гройсман рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

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Инцидент в Керченском проливе "еще раз продемонстрировал", что РФ является "агрессором и оккупантом", заявил Гройсман.

По его мнению, в отношении российской стороны необходимы зеркальные меры. Если Россия "незаконно задерживает наши корабли и отправляет в тюрьму наших военнослужащих ВМС", то следует "задержать российские суда", заявил Гройсман.

Кроме того, украинский премьер-министр раскритиковал Северный поток - 2.

Этот проект "наносит ущерб не только Украине, но целому континенту", подчеркнул Гройсман.

Германия называет Северный поток-2 чисто экономическим проектом, однако США, Украина и ряд стран Восточной Европы, а также Дания, выступают против него, считая, что это геополитический проект России - поставлять газ на Запад напрямую в обход Украины и других государств в Восточной Европе.

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Эксперты утверждают, что РФ может использовать "агрессивные действия", подобные тем, которые происходят в Азовском море, для расширения присутствия в территориальных водах Дании и Германии под предлогом защиты строительства газопровода Северный поток-2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве Северного потока-2, предупредив об угрозе нового нападения Путина.

В Госдепе заявили, что США будут говорить с ЕС о закрытии Северного потока-2 в ответ на агрессию РФ.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не поддаваться панике в связи с военным положением и жить обыкновенной жизнью.

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Теги: Россия, Украина, Азовское море, Гройсман, корабли
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Комментариев (3)
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Афганец    30.11.2018, 10:09
Оценка:  -1
Афганец
Послушай, кло ун! Что украина постоянно ноет то в ЕС, то в америку, то в Турцию! Сама нэзграбна за себя постоять!
Владимир2911    30.11.2018, 10:15
Оценка:  0
Владимир2911
уже постояла - и ещё постоит. Хер у вас получилось развернуть "Русскую весну" на всю "Новороссию" от Одессы до Харькова, как про это визжали все российские СМИ весь 2014-й год. Наши добробаты с оружием времён Второй мировой, и с амуницией купленной волонтёрами - обломали ваших "ихтамнетов".
dimasvetik    30.11.2018, 10:16
Оценка:  0
dimasvetik
Украина раскрывает всему миру (ху есть раша), потому что они все хотят спрятать и выглядить пушистыми.
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