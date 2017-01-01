Красный Крест требует пустить их к военнопленным украинским морякам

МИД подтверждает информацию о переводе моряков в Москву и надеется уже там узнать об их состоянии.

Климкин надеется больше узнать о состоянии моряков, когда они все окажутся в Москве EPA/UPG

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Международный комитет Красного Креста потребовал у России предоставить доступ к военнопленных украинским морякам. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, передает РБК-Украина.

По его словам, гуманитарная организация уже направила Москве требование о доступе к военным, незаконно арестованным россиянами.

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“Потребовали как физического допуска, так и медицинского допуска. Поскольку мы не знаем, какое физическое и психологическое давление на них сегодня оказывается“, - отметил министр.

Он также подтвердил информацию о том, что часть арестованных моряков переводят в Лефортово в Москве.

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“Мы должны получить независимую информацию. Мы знаем, что Россия сейчас осуществляет попытки по переводу некоторых из них в Лефортово. Наши консулы готовы к этому, поскольку у нас там есть доступ“, - говорит Климкин.

Напомним, ранее МИД отправил в Гаагу документы о захвате наших моряков и корабле. Кроме того, Украина ограничила въезд для россиян на нашу территорию - в частности, запретила въезд мужчинам от 16 до 60 лет.

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25 ноября российские военные захватили три украинских корабля и взяли в заложники 24 военных.

Корабли проходили через международные воды, однако Россия обвинила моряков в нарушении своей “границы“ на море и арестовала их до 25 января.