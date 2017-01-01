МИД Украины обратился в Международный арбитраж из-за агрессии РФ

Климкин уверяет, что РФ нарушила основные указы международного права когда захватила украинские корабли в Керченском проливе.

Министерство иностранных дел Украины направило в Международный арбитраж в Гааге документы по захвату кораблей в Керченском проливе.



Об этом на совещании у президента заявил глава МИД Павел Климкин, передает РБК-Украина.

Читай также: МинВОТ доказало блокирование Россией свободного движения кораблей по Азову

По словам Климкина, МИД уже направил в Международный арбитраж в Гааге документ с информацией об “ухудшении спора с учетом последних событий“. Он также отметил, что с захватом украинских кораблей Россия нарушила фундаментальные основы международного права, протаранив один из кораблей и обстреляв моряков.

“Во-вторых, Россия осуществила узурпации наших суверенных прав в отношении свободы навигации в соответствии с Конвенцией по морскому праву. Причем я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о свободе навигации“, - подчеркнул Климкин.

Министр также отметил, что все моряки в соответствии с международным гуманитарным правом являются военнопленными. Он добавил, что Украина уже сформировала международно-правовую позицию и получила поддержку этой позиции со стороны международных партнеров.

Читай также: В Украину запретили въезд мужчинам-россиянам возрастом от 16 до 60 лет

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в отношении России нужны зеркальные меры и призвал Евросоюз к более жестким санкциям против нее.