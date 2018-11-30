Военное положение: Аваков просит "дополнительные меры" для Одессы

Аваков выразил беспокойство в связи с нападением на политика и потасовкой на очередной застройке.

Министр МВД Арсен Аваков на совещании с президентом Петром Порошенко предложил ввести дополнительные меры в Одессе из-за ряда инцидентов.

Глава МВД сообщил, что в Одессе утром 30 ноября была попытка захватить строительную площадку, в результате чего были задержали 17 человек, передает Украинская правда.

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“Вызывает беспокойство ситуация в Одессе. Было два инцидента: вчера с нападением на одного из политиков, сегодня было столкновение с молодчиками, которые пробовали отжимать, так скажем, очередную стройплощадку. Задержаны 17 человек“, - сказал Аваков.

Порошенко поддержал Авакова сказав: “Прошу срочно подготовить и внести предложения - и мы в рамках принятия решений по режиму военного положения, в том числе и этого совещания, обязательно усилим наше присутствие в Одесской области для обеспечения порядка“.

Министр МВД подчеркнул, что во время военного положения стоит бояться бандитам и врагам Украины, а не простым гражданам.

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Ранее, Аваков заявил, что после того, как в Одессе у входа в офис одной из радиостанций 28 ноября на кандидата в президенты лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и его людей напали около 30 человек в масках и устроили драку, правоохранители задержали пятерых из нападавших.

Также в Одессе 29 ноября на Гагаринском плато, где местные жители и активисты Национального корпуса протестовали против стройки компании Будова, произошла массовая драка.