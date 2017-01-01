5 нападавших на Гриценко в Одессе задержаны - Аваков

Глава МВД отметил, что ведомство будет предотвращать всяческие провокации против политиков, независимо от их степени оппозиционности к действующей власти.

В Одессе Гриценко закидали яйцами и избили его соратников facebook.com/Анатолий Гриценко

После того, как в Одессе у входа в офис одной из радиостанций 28 ноября на кандидата в президенты лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и его людей напали около 30 человек в масках и устроили драку, правоохранители задержали пятерых из нападавших.

Об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

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“Нападение на Анатолия Гриценко. Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения“, - сообщил Аваков.

При этом глава силовоо ведомства отметил, что каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод

“МВД будет жестко пресекать практику, которую кое-кто пытается ввести в украинском обществе: попытки срыва выступлений кандидатов на выборах, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами. НЕЗАВИСИМО ОТ СТЕПЕНИ ОППОЗИЦИОННОСТИ ПОЛИТИКОВ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ! Равные права на политическую деятельность для всех - основа цивилизованной демократии. Каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод“, - заявил Арсен Аваков.

Как сообщалось, Гриценко возлагает ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.