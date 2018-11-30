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Россия разместит в Крыму комплекс ПВО Панцирь-С

Комментариев: 2
Накануе Россия разместила в Крыму четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400.
Россия наращивает боевую группировку в Крыму
Россия наращивает боевую группировку в Крыму
wikimedia.org

До конца года Российская Федерация разместит в оккупированном ею Крыму новый дивизион комплексов противовоздушной обороны ближнего действия Панцирь-С.

Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа РФ (ЮВО) полковник Вадим Астафьев, пишет Интерфакс.

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По словам Астафьева, сейчас на полигоне в Астраханской области расчеты комплексов Панцирь-С проводят учебные стрельбы.

Дивизион комплексов Панцирь-С может насчитывать от 12 до 18 боевых машин.

Издание напоминает, что комплексы Панцирь-С уже есть у российских военных в Крыму. В частности, в июне Черноморский флот сообщал, что расчеты комплексов в районе Керчи провели учение по уничтожению крылатых ракет условного противника.

Накануне стало известно, что Россия разместила вблизи административной границы с Украиной в Крыму четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 Триумф.

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Теги: Россия, Украина, армия и вооружение, Крым, ПВО
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Комментариев (2)
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виджай    30.11.2018, 11:54
Оценка:  0
виджай
это тот самый комплекс,который ни х-ра не смог сделать в Сирии?
Афганец    30.11.2018, 11:42
Оценка:  +2
Афганец
Да пусть размещает! Значит, есть что размещать! А что украина разместила и где? И что укринского осталось вообще на украине?
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