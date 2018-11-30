Всех 24 украинских моряков ночью вывезли из СИЗО Симферополя

Перевод командного состава в Москву подтвердили, а о точно местонахождении военных предлагают спросить у ФСБ.

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Информацию о том, что военнопленных украинских моряков перевозят в СИЗО Москвы, подтвердили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, пишет Интерфакс-Украина.

Число арестованных у российского омбудсмена не уточнили, но, сославшись на слова омбудсмена Крыма Людмилы Лубиной, подтвердили перевод командного состава.

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Сама Лубина заявила в то же время, что на данный момент в СИЗО Симферополя ни одного из задержанных нет, но точное место их перевода может быть известно только ФСБ.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что, по данным МИД, моряков перевозят из оккупированного Крыма в Лефортово, где с ними будет больше шансов связаться у украинских правозащитников и дипломатов.

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25 ноября россияне захватили три украинских корабля с 24 военными на борту. Их взяли в плен, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали сроком на два месяца решением оккупационного суда Симферопола.

Украина, в свою очередь, ограничила въезда в страну для российских граждан и ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории сроком на 30 дней.