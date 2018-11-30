СБУ проводит обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры

Обыск проводят в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.

Обыски проводят по статье о нарушение равноправия граждан УНИАН

Служба безопасности пришла с обысками в квартиру предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла. Обыски инициировали в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.

Читай также: Минкульт под присмотром монахов осматривает мощи и иконы Лавры

Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает Громадське.

СБУ пришла с обысками на исполнение поручения следственного управления Национальной полиции в Киевской области.

“СБУ проводит обыски по статье о нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (часть 2 статья 161 Уголовного кодекса)“, - сказал Гуськов.

Он добавил, что о результатах обысков сообщат дополнительно.

Читай также: Почаевскую лавру вернули в состав Кременец-Почаевского заповедника

Напомним, Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в скором времени должны выбрать дату проведения Объединительного собора.