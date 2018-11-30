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СБУ проводит обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры

Комментариев: 2
Обыск проводят в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.
Обыски проводят по статье о нарушение равноправия граждан
Обыски проводят по статье о нарушение равноправия граждан
УНИАН

Служба безопасности пришла с обысками в квартиру предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла. Обыски инициировали в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.

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Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает Громадське.

СБУ пришла с обысками на исполнение поручения следственного управления Национальной полиции в Киевской области.

“СБУ проводит обыски по статье о нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (часть 2 статья 161 Уголовного кодекса)“, - сказал Гуськов.

Он добавил, что о результатах обысков сообщат дополнительно.

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Напомним, Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в скором времени должны выбрать дату проведения Объединительного собора.

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Теги: СБУ, обыск, патриархат, церковь, УПЦ МП
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Комментариев (2)
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виджай    30.11.2018, 11:52
Оценка:  +1
виджай
за jопу эту гнЫду,...и пусть едет до гундяя.
NYKITA    30.11.2018, 11:47
Оценка:  0
NYKITA
Да ! там есть что искать.
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