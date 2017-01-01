Экспресс Киев-Борисполь отправился в первый рейс

Регулярное курсирование начнется в 13:00.

В Киеве из железнодорожного вокзала впервые в рейс отправился рельсовый экспресс до аэропорта Борисполь.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

“В пятницу запускаем железнодорожный экспресс из центра Киева в аэропорт “Борисполь“. Проект реализовали очень быстро. От утверждения правительством до запуска первого поезда прошло всего 9 месяцев“, - заявил премьер, добавив, что “теперь можно без проблем прогнозировать время на дорогу до аэропорта - 35 минут с железнодорожного вокзала до Борисполя“.

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Регулярное курсирование начнется в 13:00. Билеты за 80 грн можно приобрести за наличные в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, по безналичному расчету - в четырех киосках самообслуживания, установленных над четырнадцатым путем.

В рамках проекта также построены два зала ожидания с кондиционерами, телевизорами, розетками, Wi-Fi и зоной для детей. Вход в указанные зоны осуществляется при наличии билета на экспресс.

Напомним, 29 ноября Укрзализныця обнародовала расписание движения рельсового автобуса до Борисполя, согласно которому экспресс будет курсировать круглосуточно.