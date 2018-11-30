Захарова прокомментировала введение военного положения в Украине

Пресс-секретарь МИД РФ отметила, что военное положение ввели в областях, где преобладает русскоязычное население.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Киеве используют военное положение, чтобы поднять электоральный рейтинг Петра Порошенко.

Об этом говорится в Twitter российского ведомства.

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По ее словам, замысел “киевского режима и его представителей, в частности, Порошенко“ вполне очевиден.

“Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего падающего электорального рейтинга в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны“, - зсчитает Захарова.

Также она отметила, что военное положение ввели в областях, где преобладает русскоязычное население, которое якобы не поддерживает власть.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с украинскими моряками в Черном море - это “провокация действующей украинской власти“ и лично президента Петра Порошенко.

Напомним, режим военного положения начал действовать в 10 областях Украины. Согласно документу, военное положение введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.