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Захарова прокомментировала введение военного положения в Украине

Комментариев: 6
Пресс-секретарь МИД РФ отметила, что военное положение ввели в областях, где преобладает русскоязычное население.
Как заявила Захарова, «замысел Порошенко очевиден»
Как заявила Захарова, «замысел Порошенко очевиден»
EPA/UPG

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Киеве используют военное положение, чтобы поднять электоральный рейтинг Петра Порошенко.

Об этом говорится в Twitter российского ведомства.

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По ее словам, замысел “киевского режима и его представителей, в частности, Порошенко“ вполне очевиден.

“Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего падающего электорального рейтинга в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны“, - зсчитает Захарова.

Также она отметила, что военное положение ввели в областях, где преобладает русскоязычное население, которое якобы не поддерживает власть.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с украинскими моряками в Черном море - это “провокация действующей украинской власти“ и лично президента Петра Порошенко.

Напомним, режим военного положения начал действовать в 10 областях Украины. Согласно документу, военное положение введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года. 

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Теги: МИД РФ, Захарова, Порошенко, рейтинг, военное положение
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Комментариев (6)
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whitewo    30.11.2018, 13:26
Оценка:  -1
whitewo
Ее вытащил на свет в ответ на "подводные лодки у берегов белоруссии". По ходу выбирали самую пропитую. Подводная лодка так и не всплыла, а машку то оставили нести дичь. Народу то она нравится. Страшная, херню несет, станцевать может, поговорка про женщину и лошадь заиграла новыми красками
Ivanez    30.11.2018, 13:19
Оценка:  +2
Ivanez
Как не Америка с Обамой, так Порошенко
SANDMAN    30.11.2018, 13:08
Оценка:  0
SANDMAN
С запоя так и не вышла
NYKITA    30.11.2018, 12:24
Оценка:  0
NYKITA
За ней плачет дурка.
pochta-mail    30.11.2018, 12:29
Оценка:  -4
pochta-mail
А по Петрухе тюрьма....
Letohradek    30.11.2018, 12:57
Оценка:  -1
Letohradek
По Петрухе плачет вторая президентская каденция!
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