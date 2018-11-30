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"Может лопнуть терпение": Захарова намекнула на захват регионов с дипучреждениями РФ

Комментариев: 15
Захарова заявила, что российские СМИ регулярно сообщают о нападениях на дипломатических представителей России со стороны "украинских радикалов и националистов".
Москва сделает все, чтобы защитить дипучреждения РФ
Москва сделает все, чтобы защитить дипучреждения РФ
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Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве заявила, что “у российской общественности может лопнуть терпение“ и это приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории, а также пригрозила захватом регионов Украины где есть дипломатические учреждения РФ.

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Захарова заявила, что российские СМИ регулярно сообщают о нападениях на дипломатических представителей России со стороны “украинских радикалов и националистов“, передает УНИАН.

“Мы все прекрасно понимаем, будучи реалистами, что у людей возникает ощущение, что есть предел любого терпения и как бы очередные провокации, которые позволяют себе в отношении российских дипломатических объектов в Украине радикалы“, - сказала она.

По ее словам, Москва сделает все, чтобы защитить дипучреждения РФ на территории Украины.

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На вопрос о том, что в ситуации постоянных акций у российских дипучреждений в Украине, возможен ли перенос консульств из Киева и Львова на неподконтрольный Донбасс Захарова сказала: “Относительно того, что вы спросили не было ли мысли относительно переноса куда либо этих представительств, понимаете, наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств“.

“У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так“, - заявила Захарова.

Ранее, Захарова заявила, что в Киеве используют военное положение, чтобы поднять электоральный рейтинг Петра Порошенко.

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Теги: МИД РФ, Захарова, консульства РФ, дипучреждения, Киев, Львов
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Комментариев (15)
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Коцман_Твист    30.11.2018, 13:41
Оценка:  0
Коцман_Твист
Никогда не делай угрожающих заявлений, потому, что так делают только конченые лохи. Вот это еще раз доказывает, что они там все лохи.
Негорро    30.11.2018, 13:12
Оценка:  -4
Негорро
Это конечно неправильно что на дипучереждения государства,которому не объявлена война,всего лишь за 500 гривен нападают псевдопатриоты и недонационалисты.Но,для начала нужно провести референдум как в Крыму,а уж только потом выходить регионами из ШОКоладного болота.
whitewo    30.11.2018, 13:34
Оценка:  +2
whitewo
А есть доказательства? А то я тоже могу написать - что ты 500грн в месяц тут строчишь комменты.
Давай доказательства
whitewo    30.11.2018, 13:37
Оценка:  +1
whitewo
Т.к. называемый референдум - незаконен и его практически никто не признал - какие то туземцы с островов. Он имеет такую же юридическую силу как и голосование пользователей бигмира к судьбе условной тюмени.
WTF2wtf    30.11.2018, 13:11
Оценка:  0
WTF2wtf
Только "российская общественность" атакует по приказу ...
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 13:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Еще "донецкие" шахтеры.
SANDMAN    30.11.2018, 13:10
Оценка:  +1
SANDMAN
У расейской общественности лопают только зады.
Woodbrother    30.11.2018, 13:05
Оценка:  +3
Woodbrother
Аргентиская мука штырит захарову по серьезному.
chytan    30.11.2018, 13:04
Оценка:  +2
chytan
Много кокса не бывает ! Даеш больше !!!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 12:58
Оценка:  +3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
А вообще не знаю как с терпением но пукан у кремляди конкретно рвануло - столько вони!
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 12:58
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Вот усы ей - вылитый Песков!
Letohradek    30.11.2018, 12:55
Оценка:  +2
Letohradek
...что “у российской общественности может лопнуть терпение“ и это приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории,

И шо дальше? Сунетесь - обламаем рога по самые задницы, как это делаем на Донбассе!
Strv-003-3    30.11.2018, 13:16
Оценка:  0
Strv-003-3
На Донбассе - это как ?! влезете в очередные котлы ?!
Strv-003-3    30.11.2018, 13:26
Оценка:  0
Strv-003-3
Ну или как обычно последний пример сдадитесь вместе с кораблями ?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 12:53
Оценка:  +4
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Пусть вывозят свои "дипучреждения" на рашу - не будут нападать.
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