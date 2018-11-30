"Может лопнуть терпение": Захарова намекнула на захват регионов с дипучреждениями РФ

Захарова заявила, что российские СМИ регулярно сообщают о нападениях на дипломатических представителей России со стороны "украинских радикалов и националистов".

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве заявила, что “у российской общественности может лопнуть терпение“ и это приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории, а также пригрозила захватом регионов Украины где есть дипломатические учреждения РФ.

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Захарова заявила, что российские СМИ регулярно сообщают о нападениях на дипломатических представителей России со стороны “украинских радикалов и националистов“, передает УНИАН.

“Мы все прекрасно понимаем, будучи реалистами, что у людей возникает ощущение, что есть предел любого терпения и как бы очередные провокации, которые позволяют себе в отношении российских дипломатических объектов в Украине радикалы“, - сказала она.

По ее словам, Москва сделает все, чтобы защитить дипучреждения РФ на территории Украины.

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На вопрос о том, что в ситуации постоянных акций у российских дипучреждений в Украине, возможен ли перенос консульств из Киева и Львова на неподконтрольный Донбасс Захарова сказала: “Относительно того, что вы спросили не было ли мысли относительно переноса куда либо этих представительств, понимаете, наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств“.

“У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так“, - заявила Захарова.

Ранее, Захарова заявила, что в Киеве используют военное положение, чтобы поднять электоральный рейтинг Петра Порошенко.