В РФ продолжат пускать украинцев: "Если отвечать зеркально, можно дойти до помешательства"
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Россия не станет зеркальными мерами отвечать на запрет Украины на въезд в нашу страну российских мужчин. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передают Ведомости.
Таким образом, въезд в Россию для украинских мужчин в возраста от 16 до 60 лет не будет запрещен.
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“Что касается Украины, режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, говорить о зеркальности просто страшно“, - заявила Захарова.
“Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас зеркально в Киеве, это может привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу“, - считает чиновник.
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“Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких телодвижений руководства страны“, – отметила она.
Сенатор Франц Клинцевич, которого цитирует Интерфакс, добавил, что Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Москвой, провоцируя ее на зеркальный ответ, но это бы ударило по миллионам украинцев, работающих в России.
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Клинцевич подчеркнул, что не стоит путать власть и народ Украины: “Народ не должен страдать от безумных действий этой власти“.
Напомним, ранее Украина запретила въезд на территорию нашей страны российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. До этого в 10 областях Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.
— Что вы видите на этом рисунке?
— На цьому малюнку я бачу шматок незалежного сала, и кацапа, который пытается это наше сало украсть и сожрать!
— А сейчас что вы видите на рисунке?
— На цьому малюнку я бачу незалежне яблуко, и кацапа, который уже жрёт наше ридне яблуко!
— Хмм, — на новом листе доктор рисует пустой стакан — А сейчас что вы видите на рисунке?
— Хммм… , — качает головой доктор, и делает новую попытку продолжить психологический тест.
Берет чистый лист бумаги и рисует круг не листке.
— А в этом рисунке что вы видите?
—Бачу Глобус родной Украины, и кацапа, который пытается этот глобус украсть и поломать! И Вы, доктор, как мне кажется, зомбированный агент России — одних кацапов везде и всё время рисуете!