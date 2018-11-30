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В РФ продолжат пускать украинцев: "Если отвечать зеркально, можно дойти до помешательства"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 18
Украину обвинили в том, что она рвет все связи с Москвой и сознательно провоцирует Россию на ответные меры.
Захарова заявила, что зеркальные меры в ответ на действия Украины "могут привести к коллапсу"
Захарова заявила, что зеркальные меры в ответ на действия Украины "могут привести к коллапсу"
EPA/UPG

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Россия не станет зеркальными мерами отвечать на запрет Украины на въезд в нашу страну российских мужчин. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передают Ведомости.

Таким образом, въезд в Россию для украинских мужчин в возраста от 16 до 60 лет не будет запрещен.

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“Что касается Украины, режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, говорить о зеркальности просто страшно“, - заявила Захарова.

“Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас зеркально в Киеве, это может привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу“, - считает чиновник. 

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“Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких телодвижений руководства страны“, – отметила она.

Сенатор Франц Клинцевич, которого цитирует Интерфакс, добавил, что Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Москвой, провоцируя ее на зеркальный ответ, но это бы ударило по миллионам украинцев, работающих в России.

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Клинцевич подчеркнул, что не стоит путать власть и народ Украины: “Народ не должен страдать от безумных действий этой власти“.

Напомним, ранее Украина запретила въезд на территорию нашей страны российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. До этого в 10 областях Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.

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Теги: Захарова, МИД РФ, Россия, граница, Украина, въезд
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Статьи по теме

Комментариев (18)
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Шкиряк_и_Зорян    30.11.2018, 13:22
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Приходит п на приём к психотерапевту. Врач решает провести ряд тестов. Первый тест: На белом листке доктор рисует кусок сала, и спрашивает у пациента:
— Что вы видите на этом рисунке?
— На цьому малюнку я бачу шматок незалежного сала, и кацапа, который пытается это наше сало украсть и сожрать!
Шкиряк_и_Зорян    30.11.2018, 13:22
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Доктор рисует на другом листе яблоко, и спрашивает:
— А сейчас что вы видите на рисунке?
— На цьому малюнку я бачу незалежне яблуко, и кацапа, который уже жрёт наше ридне яблуко!
— Хмм, — на новом листе доктор рисует пустой стакан — А сейчас что вы видите на рисунке?
Шкиряк_и_Зорян    30.11.2018, 13:23
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
— Я бачу пустый стакан, и кацапа, который выпив нашу незалежную горилку из цього стакана!
— Хммм… , — качает головой доктор, и делает новую попытку продолжить психологический тест.
Берет чистый лист бумаги и рисует круг не листке.
— А в этом рисунке что вы видите?
Шкиряк_и_Зорян    30.11.2018, 13:25
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
—А в этом рисунке что вы видите?,.
—Бачу Глобус родной Украины, и кацапа, который пытается этот глобус украсть и поломать! И Вы, доктор, как мне кажется, зомбированный агент России — одних кацапов везде и всё время рисуете!
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 13:34
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А теперь еще раз и укажи где смеяться.
Люблю_Украину    30.11.2018, 13:12
Оценка:  0
Люблю_Украину
В России около 2 000 000 гастеров из Украины. Они стоят дешевле чем местные работники, за них не платят налоги за многих. Таким образом конечный продукт с использованием рабочей силы из Украины будет стоить дешевле. Поэтому что бы Украина не делала Россия не будет выгонять их из страны!
s-e-r    30.11.2018, 13:26
Оценка:  +2
s-e-r
100 % , московиты работать не хотят!
WTF2wtf    30.11.2018, 13:03
Оценка:  +5
WTF2wtf
Если зеркально - то в Краснодаре и в Ростове должны быть украинские танки и за российскую символику убивали бы
Негорро    30.11.2018, 12:55
Оценка:  -5
Негорро
Это адекватный ответ ШОКоладному алконавту Пuдорошенко и его подельникам.Теперь у них точно помешательство наступит.Ведь эти выблядки думали что россияне ответят зеркально...Но россияне в очередной раз доказали что они гораздо умнее наших упоротых приматов.)))))))
Афганец    30.11.2018, 12:49
Оценка:  -2
Афганец
Вот гады! Все-таки пускают! А так хотелось, чтоб НЕ пускали! И устроить очередную истерию по этому поводу!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 12:49
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Юморишь?
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 12:53
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Рефлексует.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 12:49
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Если не пускать, то на расии работать некому будет.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 12:50
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Сами расиянцы все больше бухать и "воевать"
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 12:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А таджики? А китайцы?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 12:54
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
те больше по торговле
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 12:40
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Да не то что пускают! Силой затаскивают, под конвоем!
NYKITA    30.11.2018, 12:30
Оценка:  +1
NYKITA
По ней дурка плачет.
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