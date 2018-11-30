В РФ продолжат пускать украинцев: "Если отвечать зеркально, можно дойти до помешательства"

Украину обвинили в том, что она рвет все связи с Москвой и сознательно провоцирует Россию на ответные меры.

Захарова заявила, что зеркальные меры в ответ на действия Украины "могут привести к коллапсу" EPA/UPG

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Россия не станет зеркальными мерами отвечать на запрет Украины на въезд в нашу страну российских мужчин. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передают Ведомости.

Таким образом, въезд в Россию для украинских мужчин в возраста от 16 до 60 лет не будет запрещен.

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“Что касается Украины, режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, говорить о зеркальности просто страшно“, - заявила Захарова.

“Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас зеркально в Киеве, это может привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу“, - считает чиновник.

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“Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких телодвижений руководства страны“, – отметила она.

Сенатор Франц Клинцевич, которого цитирует Интерфакс, добавил, что Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Москвой, провоцируя ее на зеркальный ответ, но это бы ударило по миллионам украинцев, работающих в России.

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Клинцевич подчеркнул, что не стоит путать власть и народ Украины: “Народ не должен страдать от безумных действий этой власти“.

Напомним, ранее Украина запретила въезд на территорию нашей страны российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. До этого в 10 областях Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.