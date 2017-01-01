Активисты не успели передать морякам вещи и продукты - повезут в Москву

Все необходимое передадут либо военным лично, либо организуют доставку.

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Собранные для украинских военнопленных моряков деньги, а также вещи первой необходимости, одежду и продукты отвезут лично либо передадут по почте в Москву. Об этом рассказал первый замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, передает ATR.

Активисты передадут все необходимое в Москву, скоропортящиеся продукты докупят на месте facebook.com/profile.php?id=100017810343695

По его словам, активисты сначала собирались передать вещи и еду в Симферопольское СИЗО и для этого рассортировали продукты, но вечером стало понятно, что украинских моряков оттуда забирают.

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“Теперь есть два способа: отправить почтой или везти. Пока не решили, так как нужно убедиться, где они точно. Отправим все, что собрали, исключим только скоропортящиеся продукты. Их мало. Лучше приобрести на месте“, — отметил Джелял.

Крымчане охотно дают деньги и вещи, чтобы помочь арестованным морякам facebook.com/profile.php?id=100017810343695

Всего активистам удалось собрать более 200 тысяч рублей (около 85 тысяч грн). Активисты собирались дежурить у СИЗО с раннего утра - 03.00-04.00 и занять там очередь для передачи, но выяснилось, что передавать продукты и одежду некому, рассказал у себя на странице в Facebook активист Акъ Къая.

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Он также пишет, что крымчане с готовностью отдают деньги в помощь пострадавшим и арестованным ребятам.

Активисты надеялись передать все необходимое морякам рано утром, но тех уже увезли facebook.com/profile.php?id=100017810343695

“Сегодня утром сидел на заправке пил кофе и ждал наших ребят, чтобы начать закупать продукты и вещи для наших моряков. Подошел мужчина, вытащил деньги и сказал - это от нас в общую копилку для моряков“, - говорит активист. Кроме того, морякам также передали 24 пары новых кроссовок.

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Напомним, 24 украинских моряков с захваченных Россией кораблей незаконно арестовали на два месяца решением оккупационного суда Симферополя. После этого их вывезли в Москву, не предупредив их адвокатов.