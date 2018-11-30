В зоне ООС военные "отражали" авиационные удары противника на приморье
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В районе проведения ООС украинские военные провели учения по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара противника на приморском направлении.
Как сообщает штаб ООС, штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, осуществляющим прикрытие морского побережья.
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ЗСУ-23-4 Шилка, БМ Стрела-10М и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 условно уничтожили все воздушные цели.
Также проходили боевые пуски и стрельбы по аэродинамическим целям, которые маневрируют высотой.
Напомним, 22 ноября украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из Реактивных системах залпового огня (РСЗО) Ураган.