В Крыму освятили ЗРК С-400

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф в Джанкое освятили священники православной церкви Московского патриархата.

В аннексированном Крыму священники православной церкви Московского патриархата освятили зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает Радио Свобода.

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По словам командующего воздушными силами России Виктора Севостьянова, ЗРК может сопровождать одновременно до 300 воздушных целей и не имеет скоростных ограничений.

“Ракетный комплекс освятили священники православной церкви Московского патриархата“, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Джанкое 29 ноября на боевое дежурство заступил четвертый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 Вооруженных Сил России.

До этого, сообщалось, что в Крыму войска РФ планируют в 2019 году установить в районе Симферополя автоматизированную систему технического контроля Рубеж и радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении Воронеж-М.