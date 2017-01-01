Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму освятили ЗРК С-400

Комментариев: 0
Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф в Джанкое освятили священники православной церкви Московского патриархата.
Священники освячивают ЗРК С-400 Триумф в Джанкое
Священники освячивают ЗРК С-400 Триумф в Джанкое
скриншот

В аннексированном Крыму священники православной церкви Московского патриархата освятили зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает Радио Свобода.

Читай также: Украина намерена просить перекрыть для России пролив Босфор

По словам командующего воздушными силами России Виктора Севостьянова, ЗРК может сопровождать одновременно до 300 воздушных целей и не имеет скоростных ограничений.

“Ракетный комплекс освятили священники православной церкви Московского патриархата“, - говорится в сообщении.

Читай также: Разведка: Россия скапливает в Крыму и на границах танки и самолеты

Ранее сообщалось, что в Джанкое 29 ноября на боевое дежурство заступил четвертый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 Вооруженных Сил России.

До этого, сообщалось, что в Крыму войска РФ планируют в 2019 году установить в районе Симферополя автоматизированную систему технического контроля Рубеж и радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении Воронеж-М.

Поделись:
Теги: Крым, видео, священник, Джанкой, ракетные комплексы, ПВО, аннексия Крыма, новости Крыма, С-400
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь