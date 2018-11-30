НАБУ открыло дело против своего директора и прокурора САП

Артема Сытника и прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры подозревают в возможном злоупотреблении служебным положением.

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро открыло уголовное производство в отношении прокурора САП и своего же директора Артема Сытника по факту возможного злоупотребления служебным положением.

Соответствующее решение вынес Соломенский районный суд Киева, передает Слово и дело.

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Указанные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту допущения вышеуказанными лицами нарушений при расследовании дела. Речь идет о возможном незаконном обогащении начальника Управления национальной безопасности Департамента правосудия и национальной безопасности Министерства юстиции Александра Чурсина.

Следствие считает, что чиновник, работая в правоохранительных органах, приобрел в собственность ценные бумаги и корпоративные права на сумму 3,6 млн гривен, которые его жена Марина Чурсина внесла в уставный фонд ООО КУА ДИКВ-Л.

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В НАБУ выяснили, что Чурсин в 2015 году владел инвестиционными сертификатами КУА ДИКВ-Л на общую сумму 6,38 млн гривен и в том же году осуществил отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав КУА ДИКВ-Л на общую сумму 24 млн гривен. Согласно декларации за 2014 год, Чурсин владел ценными бумагами на общую сумму 11,91 млн гривен.

Указано, что, таким образом, Чурсин владел ценными бумагами на сумму 30 млн гривен, хотя, согласно данным ГФС, общая сумма его доходов за период с 1998 года до 2015 года составила 15,71 млн гривен, а его жены - 2,14 млн гривен.

По словам чиновника, инвестиционные сертификаты фирмы он приобрел примерно в 2012 году, точно не помнит. Также Чурсин заявил, что 24 млн гривен в 2015 году не получал. По его словам, она была ему перечислена в 2016 году.

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Отметим, что ранее НАБУ также открыло дело по факту возможной служебной халатности против детектива, который расследует дело Чурсина.

Напомним, 16 ноября СМИ сообщили, что против Сытника возбудили уголовное дело за участок в Крыму. Указывалось, что директор НАБУ получил деньги за продажу земельного участка в оккупированном Крыму и не указал это в своей декларации.