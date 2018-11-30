Россия заблокировала 35 украинских кораблей в Азовском море

Корабли не могут ни выйти, ни войти в порты Мариуполя и Бердянска.

Корабли не могут покинуть порты Мариуполя и Бердянска EPA/UPG

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В Азовском море заблокированными остаются 35 украинских кораблей. Такие данные привел министр инфраструктуры Владимир Омельян, передает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, входа в Азовское море ожидают 18 судов: четыре направляются в Бердянск, 14 - в Мариуполь. На выходе из Азовского и Черного моря тоже скопилась очередь - три корабля не могут покинуть порт Бердянска, шесть - порт Мариуполя. Еще 8 кораблей остаются у причалов в портах.

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“Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. Россия заблокировала украинские порты на Азовском море“, - отметил министр.

В России уверяют,что Керченский пролив свободен для судоходства. Однако данные МинВОТ также говорят о том, что россияне заблокировали движение по Азовскому морю - в четверг ведомство приводило карту, свидетельствующую о скоплении более 400 кораблей в акватории.

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Напомним, Россия захватила три украинских военных корабля с 24 моряками на борту.

Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории и запретила въезд в страну для мужчин-россиян от 16 до 60 лет.