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Россия заблокировала 35 украинских кораблей в Азовском море

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 13
Корабли не могут ни выйти, ни войти в порты Мариуполя и Бердянска.
Корабли не могут покинуть порты Мариуполя и Бердянска
Корабли не могут покинуть порты Мариуполя и Бердянска
EPA/UPG

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В Азовском море заблокированными остаются 35 украинских кораблей. Такие данные привел министр инфраструктуры Владимир Омельян, передает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, входа в Азовское море ожидают 18 судов: четыре направляются в Бердянск, 14 - в Мариуполь. На выходе из Азовского и Черного моря тоже скопилась очередь - три корабля не могут покинуть порт Бердянска, шесть - порт Мариуполя. Еще 8 кораблей остаются у причалов в портах.

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“Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. Россия заблокировала украинские порты на Азовском море“, - отметил министр.

В России уверяют,что Керченский пролив свободен для судоходства. Однако данные МинВОТ также говорят о том, что россияне заблокировали движение по Азовскому морю - в четверг ведомство приводило карту, свидетельствующую о скоплении более 400 кораблей в акватории.

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Напомним, Россия захватила три украинских военных корабля с 24 моряками на борту.

Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории и запретила въезд в страну для мужчин-россиян от 16 до 60 лет.

 

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Теги: Азов, море, корабли, торговля, РФ, блокада, Мининфраструктуры
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Комментариев (13)
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Глод    30.11.2018, 14:55
Оценка:  0
Глод
Арка под мостом слишком узкая получилась? Не справляется с траффиком?
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 15:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
тРафик невинуватый.
YSL    30.11.2018, 14:30
Оценка:  -2
YSL
Ответка не заставила долго ждать. Придется терпеть. Ничего не поделаешь -"военное положение"
fulminate    30.11.2018, 14:58
Оценка:  +2
fulminate
Выкинь глобус россии и возьми нормальный. В школу ходил? Скоро новые судебные процессы будут, в которых миллиарды баксов начнут с россиян вытягивать)))
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 14:20
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Страна террорист и пират.
Vasya_iz_Ivanovo    30.11.2018, 14:47
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Ты хотел сказать - О а нас за шо? А вот за ето за самое!
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 14:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это тебе следовало бы спросить за что вас к террористам и пиратам причисляют. Вы же все из себя такие борцы с терроризмом и тут вдруг вас самих к террористам причислили. Но ты типа "сработал на упреждение".
Vasya_iz_Ivanovo    30.11.2018, 15:14
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Нас к ним причисляют за то что мы большие, у нас много богатств, что по мнению т. н. цивилизованных наций несправедливо, короче по мнению цивилизованных наций мы должны сдохнуть и освободить для них территории.
Vasya_iz_Ivanovo    30.11.2018, 15:16
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
И Украина здесь совершенно ни при чем, так подвернулись лохи готовые воевать с Россией за идею, как таких не использовать?
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 15:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Слон тоже большой. И кит. Но их террористами не считают.
Vasya_iz_Ivanovo    30.11.2018, 15:25
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Китов почти всех поубивали, слонов тоже, остались только которых конкретно защищают на государственных уровнях, придумай что нить другое.
Афганец    30.11.2018, 14:07
Оценка:  -4
Афганец
Может, корабли нужно просто заправить топливом - и выйдут!
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 14:23
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А вы что, у них все топливо выпили?
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