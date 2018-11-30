Секс-скандал со студенткой: продолжается суд над политтехнологом и блогером

Прокуратура попросит избрать Петрову арест с альтернативой 48 млн гривен залога.

Суд решил выбирать в закрытом режиме меру пресечения блогеру Александру Барабошко, одному из подозреваемых в делу о якобы домогательстве полицейского к студентке.

Такое решение принял судья Печерского суда Олег Белоцерковец в пятницу, передает Украинская правда.

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Ходатайство о закрытом заседании подала прокуратура, ссылаясь на необходимость защиты персональной информации и прав потерпевших.

Адвокат Барабошко и сам подозреваемый выступили против, настаивая, что в материалах дела нет секретной информации, а прокуратура якобы хочет избежать общественного резонанса.

Как сообщил журналистам прокурор, дело, в котором фигурирует Барабошка, касается не только “домогательств“ к студентке Наталье Бурейко, а и других эпизодов.

Барабошка, по данным обвинения, якобы незаконно собирал информацию о лицах, в том числе, о журналистах.

Также его обвиняют в заведомо ложном сообщении о преступлении.

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Санкция самой тяжелой статьи, которую вменяют блогеру, нарушение тайны переписки, предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура просит суд арестовать его.

В тоже время прокуроры будут просить выбрать политтехнологу Владимиру Петрову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 48 млн гривен.



Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Петрова Юрий Иващенко.

Адвокат сообщил, что такая информация указана в ходатайстве прокурора.

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“В ходатайстве прокурора говорится, что Петрову просят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 48 млн гривен“, - сказал адвокат.

Кроме того, в ходе судебного заседания еще один задержанный по делу блогер Александр Барабошко зачитал из материалов дела, что обвинение будет просить для него арест с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

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