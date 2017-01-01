Под Сумами прогремел взрыв в многоквартирном доме

Взрыв произошел по вине ремонтников, устанавливавших натяжной потолок.

В городе Бурынь Сумской области во время ремонтных работ в одной из частных квартир многоквартирного дома взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Как рассказали правоохранители, в частной квартире первого этажа одной из многоэтажек взорвался баллон с газовой смесью, оставленный с вечера ремонтниками после установки натяжного потолка.

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“Установлено, что в момент взрыва в квартире, кроме хозяина, находились два работника, которые должны были продолжить ремонт. Как предполагает владелец жилья, очевидно, один из них подошел к баллону с зажженной сигаретой. Сейчас двое мужчин, 49-летний ремонтник и 47-летний хозяин квартиры, находятся в больнице. У первого - термические ожоги 20% поверхности тела, второго пока обследуют. Третий мужчина в медицинской помощи не нуждаются. Кроме того, взрывной волной повреждены окна и двери соседних квартир“, - сообщили в полиции.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции устанавливает причины, обстоятельства и последствия взрыва, решается вопрос об открытии уголовного по ст. 196 УК Украины (неосторожное уничтожение или повреждение имущества).

Две человека в больнице su.npu.gov.ua

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