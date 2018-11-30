Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россияне испугались поддержки моряков крымчанами - Геращенко

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Вице-спикер обещает, что в Москве к морякам попробуют пробиться консулы.
Геращенко считает, что россиянам не понравилась поддержка украинских моряков в Крыму
Геращенко считает, что россиянам не понравилась поддержка украинских моряков в Крыму
facebook.com/iryna.gerashchenko

Читай также: Активисты не успели передать морякам вещи и продукты - повезут в Москву

Перевод украинских моряков в СИЗО Москвы позволит украинским консулам официально добиваться встречи с ними для оказания моральной-психологической поддержки. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она пояснила, что раньше украинские дипломаты не могли быть официально отправлены к морякам, так как Украина не признает оккупацию и Крыма и не может там размещать свои консульства.

Читай также: Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО Москвы - РФ

Сейчас очень важна психологическая поддержка семей и финансовая, отметила вице-спикер и заверила, что морякам будут начислять зарплаты в полном объеме, семьи получат по 50 тысяч грн помощи и готовится документ о предоставлении им помощи в 100 тысяч грн.

Она обратилась к главам ОГА с просьбой установить контакт с семьями арестованных моряков и быть с ними на постоянной связи.

Читай также: Украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя - Чийгоз

По мнению Геращенко, моряков направили в Москву из-за того, что увидели их поддержку со стороны жителей Крыма, в том числе, крымскотатарских активистов и волонтеров.

“Привлечение граждан к помощи - дает важное, еще со времен Майдана, ощущение причастности к общему делу и совместной борьбы. Именно поэтому, кстати, моряков и вывезли в Москву. Боятся оккупанты их, даже в кандалах“, - написала она.

Читай также: Украинских моряков перевезли в Москву, не пустив к ним защитников - адвокат

Напомним, ранее адвокаты арестованных украинских моряков и российские омбудсмены сообщили, что моряков перевели в Москву. Причем этапирование совершали даже посреди ночи.

Адвокатов и волонтеров, которые должны были передать помощь военным, не предупредили о решении перевести моряков в другое СИЗО.

 

Поделись:
Теги: Геращенко, Крым, моряки, СИЗО, консулы, Москва, Азов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
adios    30.11.2018, 15:00
Оценка:  -1
adios
Теперь они могут испугаться поддержки моряков москвичами ))) замкнутый круг получается ))
Vasya_iz_Ivanovo    30.11.2018, 15:11
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
И отправить моряков в Воркуту.
Rangol    30.11.2018, 14:53
Оценка:  -4
Rangol
Моряков все россияне поддерживают и подкармливают, даже собираю деньги, когда следствие выяснит, что их принудительно отправили нарушать границу им предоставят политическое убежище в России
Coюзник    30.11.2018, 14:56
Оценка:  +3
Coюзник
Хороша поддержка моторные лодки расстреливать с самолетов
Люблю_Украину    30.11.2018, 15:05
Оценка:  -2
Люблю_Украину
Ага, если переговоры послушать , то там прямо поддержка так и прет(
Woodbrother    30.11.2018, 15:20
Оценка:  0
Woodbrother
Люблю_Украину - переговорі рязанских лаптей ни о чем не говорят. Они оккупанты в Крыму.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь