Россияне испугались поддержки моряков крымчанами - Геращенко

Вице-спикер обещает, что в Москве к морякам попробуют пробиться консулы.

Читай также: Активисты не успели передать морякам вещи и продукты - повезут в Москву

Перевод украинских моряков в СИЗО Москвы позволит украинским консулам официально добиваться встречи с ними для оказания моральной-психологической поддержки. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она пояснила, что раньше украинские дипломаты не могли быть официально отправлены к морякам, так как Украина не признает оккупацию и Крыма и не может там размещать свои консульства.

Читай также: Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО Москвы - РФ

Сейчас очень важна психологическая поддержка семей и финансовая, отметила вице-спикер и заверила, что морякам будут начислять зарплаты в полном объеме, семьи получат по 50 тысяч грн помощи и готовится документ о предоставлении им помощи в 100 тысяч грн.

Она обратилась к главам ОГА с просьбой установить контакт с семьями арестованных моряков и быть с ними на постоянной связи.

Читай также: Украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя - Чийгоз

По мнению Геращенко, моряков направили в Москву из-за того, что увидели их поддержку со стороны жителей Крыма, в том числе, крымскотатарских активистов и волонтеров.

“Привлечение граждан к помощи - дает важное, еще со времен Майдана, ощущение причастности к общему делу и совместной борьбы. Именно поэтому, кстати, моряков и вывезли в Москву. Боятся оккупанты их, даже в кандалах“, - написала она.

Читай также: Украинских моряков перевезли в Москву, не пустив к ним защитников - адвокат

Напомним, ранее адвокаты арестованных украинских моряков и российские омбудсмены сообщили, что моряков перевели в Москву. Причем этапирование совершали даже посреди ночи.

Адвокатов и волонтеров, которые должны были передать помощь военным, не предупредили о решении перевести моряков в другое СИЗО.