В Словакии рассылают фейк об отсутствии границ у Украины

Полиция призывает граждан не распространять ложную информацию.

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В социальных сетях, в частности в сегметне Facebook Словакии фейковые новости о том, что якобы границ Украины больше не существует.

О ложной информации предупреждает полиция страны, передает Мукачево.net.

Так несколько дней назад в сети пользователи начали распространять картинку с непонятной картой Украины.

В словацкой полиции и МИД отмечают, что под этой абсурдной картинкой отмечается следующее: “Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун еще в 1991 году просил о регистрации границ в Украине. Ее не было. Таким образом, такого государства не существует“.

В фейковом сообщении говорится и о том, что эту информацию якобы запретили распространять в украинских СМИ и социальных сетях.

Словацкая полиция обратилась к гражданам страны с просьбой не верить в такие фейки.

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“Украина существует! Ни одно государство не обязано регистрировать свои границы в ООН. Государство становится суверенным на тех основаниях, когда оно это признает и это принимают к сведению другие государства мира, входящие в структуру Организации Объединенных Наций. Украина является суверенным государством, полноправным членом Организации Объединенных Наций. А Словацкая Республика признает ее границы и территориальную целостность, включая Крымский полуостров. В то же время мы осуждаем действия Российской Федерации в Украине, которые противоречат международному праву“, - отметили в полиции Словакии.

Кто является автором этого фейк, пока не установлено. Однако в самой карте оккупированный Крым обозначен одним цветом с РФ, а украинские области на юге и востоке, а также Закарпатье, обозначены термином “этнический регион“.

В полиции также отметили, что аналогичный фейк распространяли в соцсетях в мае этого года.

Как сообщалось 28 ноября, в Польше идет рассылка смс-фейков в связи с агрессией РФ на Азове.