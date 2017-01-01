Укроборонпром модернизировал беспилотник Spectator

В комплекс БПЛА интегрирована система автоматического определения координат цели.

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Входящий в состав Укроборонпрома ОАО Меридиан им. С.П Королева закончило модернизацию беспилотного авиационного комплекса Spectator и представило модель М-1.

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“Модификация усилила главные преимущества предыдущих моделей - отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы“, - сообщили в предприятии.

Так, Spectator-M1 имеет лучшие характеристики по сравнению с предыдущей модификацией, в частности уменьшен его вес и увеличена продолжительность полета, а гарантированная дальность передачи видеосигнала отныне составляет 35 км. Также уменшена шумность двигателя, что делает БПЛА самым тихим в своем классе.

В комплексе интегрирована система автоматического определения координат цели. Она автоматически конвертирует координаты объектов, найденных во время съемки, в систему СК-42, которой пользуются артиллеристы для наведения огня.

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Благодаря новому парашюту, значительно уменьшена скорость приземления. М-1 также оборудуется цифровой видеокамерой и тепловизором с увеличенными углами обзора, а благодаря защищенным каналам связи, он может проникать в воздушное пространство охраняемое вражескими системами радиоэлектронной борьбы, осуществлять разведку и передавать видео изображения и координаты.

В ближайшее время БПЛА будет передан на государственные приемочные испытания.

Отметим, что предыдущий БАК Spectator-M с 2016 года стоит на вооружении в украинской армии и пограничной службе.

Напомним, в октябре одна из фирм входящих в состав Укроборонпрома представила мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра Харза.