Большинство украинских моряков находятся в Лефортово, трое - в медблоке

Судя по всему, Эйдера, Артеменко и Сороку этапировали в Москву, еще не вылечив от ранений.

Большинство моряков держат в Лефортово, как и предполагали адвокаты wikipedia.org

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Из 24 украинских военнопленных моряков 21 находится в московском СИЗО Лефортово. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, освещающий процесс судилища над украинцами.

Он сослался на информацию члена ОНК Когершын Сагиевой. “Сагиева посетила арестованных украинских военных в московском СИЗО Лефортово, там находится 21 человек“, - рассказал журналист.

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Еще трое раненых, по его словам, находятся в медчасти изолятора “Матросская тишина“, также в Москве.

Напомним, ранее оккупационный суд Симферополя арестовал всех 24 моряков с захваченных россиянами кораблей.

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При этом троих раненых - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку - выписали из больницы в Симферополе, судя по всему, еще до окончания лечения.