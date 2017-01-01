МВД сообщило, в каких случаях будут пускать россиян в Украину

Существует ряд критериев риска, по которым иностранцам и лицам без гражданства, в том числе гражданам РФ, может быть отказано во въезде в Украину.

Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны.

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Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД.

“В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны, или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем“, - сказал Цигикал.

В свою очередь в отделе коммуникации ГПСУ УНН рассказали, что существует ряд критериев риска, по которым иностранцам и лицам без гражданства, в том числе гражданам Российской Федерации, может быть отказано во въезде в Украину.

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“При въезде в Украину с иностранными гражданами проводится интервьюирование с целью выявления и устранения рисков, которые могут возникнуть в случае предоставления разрешения на въезд. Это, в частности, неподтвержденная цель поездки, неправильно оформленные или отсутствуют необходимые документы, ранее зафиксированные нарушения правил въезда лицом в Украине (незаконное посещение оккупированной территории Крыма, ранее наложенный запрет на въезд“, - отметили в ГПСУ.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у президента сообщил, что в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.