Стало известно, сколько потратят на главную елку страны
Читай также: ТОП самых популярных подарков украинцев на Новый год
Организаторы новогодней ярмарки в Киеве рассказали во сколько обойдется бюджету главная елка страны и Новогодние праздники. Об этом сообщил координатор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, пишут Вести.
Главное новогоднее дерево для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен, а на празднование выделят около 30 миллионов.
Сообщается, что елку уже нашли в Ивано-Франковской области. Она будет около 30 метров. Украсят “новогоднюю красавицу“ 3,6 км гирлянд, тысячей игрушек и метровыми фонарями. Иллюминация будет менять цвет ежедневно.
Читай также: В Германии установили самую высокую рождественскую елку
На украшения потратили около 2,7 миллиона гривен, само дерево оценивают в 100 тысяч. Елку начнут монтировать уже 8 декабря, а торжественное открытие запланировано на 19 декабря.
Ранее сообщалось, что для главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве изготовили около 2 тысяч игрушек. До этого, указывалось, что главная елка страны будет ниже прошлогодней.