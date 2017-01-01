Стало известно, сколько потратят на главную елку страны

Новогоднее дерево будет живым, его уже выбрали в лесах Ивано-Франковска, но еще не рубили.

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Организаторы новогодней ярмарки в Киеве рассказали во сколько обойдется бюджету главная елка страны и Новогодние праздники. Об этом сообщил координатор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, пишут Вести.

Главное новогоднее дерево для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен, а на празднование выделят около 30 миллионов.

Сообщается, что елку уже нашли в Ивано-Франковской области. Она будет около 30 метров. Украсят “новогоднюю красавицу“ 3,6 км гирлянд, тысячей игрушек и метровыми фонарями. Иллюминация будет менять цвет ежедневно.