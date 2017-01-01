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Стало известно, сколько потратят на главную елку страны

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Новогоднее дерево будет живым, его уже выбрали в лесах Ивано-Франковска, но еще не рубили.
Стало известно, сколько потратят на главную елку страны
© folkukraine.com
Фото 1/11
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
  • Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
Стало известно, сколько потратят на главную елку страны
Елка для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен
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Организаторы новогодней ярмарки в Киеве рассказали во сколько обойдется бюджету главная елка страны и Новогодние праздники. Об этом сообщил координатор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, пишут Вести.

Главное новогоднее дерево для Киева обойдется примерно в 3 миллиона гривен, а на празднование выделят около 30 миллионов.

Сообщается, что елку уже нашли в Ивано-Франковской области. Она будет около 30 метров. Украсят “новогоднюю красавицу“ 3,6 км гирлянд, тысячей игрушек и метровыми фонарями. Иллюминация будет менять цвет ежедневно.

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На украшения потратили около 2,7 миллиона гривен, само дерево оценивают в 100 тысяч. Елку начнут монтировать уже 8 декабря, а торжественное открытие запланировано на 19 декабря.

Ранее сообщалось, что для главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве изготовили около 2 тысяч игрушек. До этого, указывалось, что главная елка страны будет ниже прошлогодней.

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Теги: Киев, праздники, Новый год, деньги, фото, елка, стоимость, Новый Год 2019
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