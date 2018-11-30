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Митрополит Павел прокомментировал обыски СБУ в его доме

Комментариев: 9
Наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что не был в доме в Воронькове с 2013 года.
Наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь
Наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь
church.ua

Наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) прокомментировал обыски в его доме в селе Вороньков под Киевом и обвинения в разжигании межконфессиональной вражды.

Об этом сообщает Левый Берег.

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“Я хотел бы спросить СБУ, которая действует по указу Президента: что такое конфессия? Это когда бы я сказал что-то в сторону иудеев, мусульман, католиков, это было бы что-то другое. Но я с ними дружу и уважаю их... Не ищите жертву в церкви. Я живу только в Киево-Печерской лавре“, - сказал священнослужитель.

Выступая перед журналистами, он сказал, что дом, где проходил обыск, действительно числится на нем, но, утверждает наместник, он там не был с 2013 года. В 2014 году, заявил Павел, дом ограбили, оттуда вынесли пять икон и ящик водки.

 “Сегодня там ноги человеческой не бывает. Только кто-то, правда, положил брошюру 2017 года (речь о брошюре УПЦ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы). Но я там был только в 2013 году“, - заявил он.

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Напомним, СБУ пришла с обысками в квартиру предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла. Обыски инициировали в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.

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Комментариев (9)
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weightless    30.11.2018, 16:58
Оценка:  -1
weightless
Бог дал, Бог возьмет
Нечего Павлику жаловаться
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 16:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное;
и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие."
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 16:31
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если он монах, зачем ему загородная усадьба, в которой он не бывает?
pochta-mail    30.11.2018, 16:37
Оценка:  -2
pochta-mail
Чтобы сбу было что обыскивать
Василище    30.11.2018, 16:38
Оценка:  -3
Василище
Жаба давит?
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 16:41
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Пытаюсь найти логику. А ты я вижу все о жабах. Ты француз?
Василище    30.11.2018, 16:45
Оценка:  -3
Василище
Луценко сказал,что жаба-любимое внутреннее существо каждого украинца))Ты против Генпрокурора?
Василище    30.11.2018, 16:46
Оценка:  -3
Василище
Бобза,не кокетничай,ты прекрасно знаешь,что выражение-жаба давит означает-завидуешь))
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 16:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Из Луценка такой же прокурор, как из меня архиерей.
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