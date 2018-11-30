Митрополит Павел прокомментировал обыски СБУ в его доме

Наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что не был в доме в Воронькове с 2013 года.

Наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) прокомментировал обыски в его доме в селе Вороньков под Киевом и обвинения в разжигании межконфессиональной вражды.

Об этом сообщает Левый Берег.

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“Я хотел бы спросить СБУ, которая действует по указу Президента: что такое конфессия? Это когда бы я сказал что-то в сторону иудеев, мусульман, католиков, это было бы что-то другое. Но я с ними дружу и уважаю их... Не ищите жертву в церкви. Я живу только в Киево-Печерской лавре“, - сказал священнослужитель.

Выступая перед журналистами, он сказал, что дом, где проходил обыск, действительно числится на нем, но, утверждает наместник, он там не был с 2013 года. В 2014 году, заявил Павел, дом ограбили, оттуда вынесли пять икон и ящик водки.

“Сегодня там ноги человеческой не бывает. Только кто-то, правда, положил брошюру 2017 года (речь о брошюре УПЦ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы). Но я там был только в 2013 году“, - заявил он.

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Напомним, СБУ пришла с обысками в квартиру предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла. Обыски инициировали в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.