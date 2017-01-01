Солиста Большого театра РФ не пустили в Украину

Российский артист не смог попасть на свой спектакль в Одессе.

Артист не смог попасть на спектаклю, но надеется, что ситуация изменится facebook.com/andrey.merkuriev.5

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Солиста Государственного академического Большого театра РФ Андрея Меркурьева 29 ноября не пустили в Украину. Об этом со ссылкой на слова артиста сообщает УНН.

“Не пропустили меня в Украину. Развернули и отправили обратно. Ужас. Я попытался, еду обратно домой“, - заявил солист, добавив, что должен был попасть на свой спектакль “Крик“ в Одесском театре Оперы и Балета.

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“Простите меня, ребята. Надеюсь, скоро все же встретимся “, - добавил Меркурьев

Ранее Украина запретила въезд в страну российским гражданам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

До того в связи с введением военного положения в 10 областях въезд был просто ограничен.

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По заверениям ГПСУ, не пускали тех, у кого не было нужных документов о подтверждении цели визита или тех, кто посещал оккупированный Крым.