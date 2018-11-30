Атака на Азовском море: ЕС в декабре продлил санкции против РФ

Президент Евросовета отметил, что в ЕС сохраняют единство по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Европейского Совета Дональд Туск убежден, что ЕС в декабре продлит экономические санкции против России, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами

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Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Буэнос-Айресе перед началом саммита стран Большой двадцатки (G20), передает УНИАН.

По его словам, в Евросоюзе очень обеспокоены обострением в Азовском море, а также применением РФ силы против украинских судов.

“Европа, и это я хочу подчеркнуть, едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я убежден, что ЕС продлит санкции против России в декабре“, - заявил Туск.

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Напомним, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. После этого, санкции неоднократно продлевались на полгода.

Последний раз Европейский совет 29 июня продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, из-за невыполнения Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 30 ноября, что Великобритания выступает за введение дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. При этом, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Запад не будет вводить санкции против России просто ради санкций.