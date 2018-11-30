В Харькове насмерть замерз журналист: Его сразу же ограбили

Известному журналисту на улице стало плохо с сердцем, но никто умер на улице от обморожения.

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В Харькове при трагических обстоятельствах умер главный редактор газеты Харьковские известия Олег Пересада.

Об этом сообщается странице Наш Харьков в Facebook.

“Ушел из жизни известный харьковский журналист Олег Пересада (редактор газеты “Харьковские Известия“). Стали известны подробности трагедии. Человеку стало плохо на улице. Он упал и потерял сознание (на улице - 10°С). А “добрые“ люди, вместо того чтобы вызвать Скорую Помощь, первым делом... дочиста обобрали его (телефон, документы, деньги). Родственникам пришлось искать его как “неизвестного“. Ближе к ночи его нашли в неотложке. ОЛЕГ УМЕР ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ. Это в XXI веке. В 1,5 миллионном городе. Выражаем искреннее соболезнование коллегам, родным и близким Олега. Нет слов...“, - отмечается в сообщении.

Факт смерти подтвердил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook и дочь

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Попрощаться с Олегом Пересадой можно будет в понедельник, 3 декабря. Траурная церемония состоится с 10:00 до 12:00 в Муниципальном центре культурных инициатив (улица Скрипника, 7). После прощания журналиста похоронят на Мерефянском городском кладбище. Для всех желающих будет организован подвоз автобусами, уточняет харьковский сайт Vgorode.ua.

В пресс-службе Национальной полиции изданию рассказали, что пока заявлений от родственников Олега Пересады пока не поступало.

“Руководство Московского отдела полиции ждет заявление от родственников по факту ограбления. Будет соответствующая правовая реакция, готовы оказать всяческое содействие“, — сообщила заместитель начальника отдела коммуникации областного ГУ НП Оксана Калмыкова.

Позже в пресс-службе полиции заявили, что по факту смерти журналиста открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (“умышленное убийство“).

Как сообщалось в сентябре, в Черновицкой области студент разбился насмерть на качеле.