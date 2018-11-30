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Рабиновичу удалось создать самую мощную силу в стране, – эксперт

Комментариев: 4
Рабиновичу удалось создать самую мощную силу в стране, – эксперт

Народному депутату, лидеру партии «За життя» Вадиму Рабиновичу удалось создать и возглавить Оппозиционную платформу, которая стала на данный момент самой мощной политической силой страны. Именно она имеет шансы победить на следующих выборах в Верховную Раду, считает политический эксперт Владимир Макаровский.

По словам Макаровского, социологические исследования подтверждают факт того, что решение Вадима Рабиновича о слиянии двух политсил ценой снятия с выборов президента было стратегически верным. Он напомнил, что в середине ноября была создана «Оппозиционная платформа – За життя», которая объединила в себе «За життя» и большую часть «Оппоблока». Позже в нее влился ряд других политсил и организаций, в частности Партия развития Украины Юрия Мирошниченко. Также известно, что на данный момент продолжаются переговоры о присоединении к платформе других сил, отметил эксперт.

«Уже первое проведенное после объявления о создании «Оппозиционной платформы – За життя» социсследование недельной давности убедительно показало, что решение Рабиновича дало свои плоды – да еще какие! По его результатам, Бойко на выборах президента получает 14,1% голосов и уверенно проходит во второй тур. А сама Платформа показывает даже лучший результат – 14,4% поддержки избирателей», – подчеркнул Макаровский.

Он выразил уверенность, что в итоге Вадиму Рабиновичу удалось создать и возглавить мощнейшую партию в стране, которая имеет все шансы на победу в парламентских выборах.

«Ввиду продолжающихся консолидационных процессов вокруг «Оппозиционной платформы – За життя», с приближением к выборам эти шансы будут только расти», – подытожил эксперт.

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Комментариев (4)
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weightless    30.11.2018, 16:56
Оценка:  -1
weightless
У парня на клавиатуре нет запятой
Правильно - 1,14%
boing747ua    30.11.2018, 16:42
Оценка:  +2
boing747ua
поржал
Thomas_Porter    30.11.2018, 16:36
Оценка:  +1
Thomas_Porter
Це щоб почитати і пореготати?
ВосставшийИзБана    30.11.2018, 16:31
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Блеф.
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