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Моряков в Лефортово переодели в тюремную форму и поместили в одиночки

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
Украинцы надеются, что смогут написать письма родным - им уже завели рублевые счета и через них можно будет купить конверты.
Моряки находятся в камерах-одиночках, но на условия и питание не жалуются
Моряки находятся в камерах-одиночках, но на условия и питание не жалуются
atr.ua

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Украинских военнопленных моряков держат в Лефортово в карантинных камерах-одиночках. Об этом рассказала представительница Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершин Сагиева, пишет Громадське.

Сагиева посетила моряков и выяснила условия их содержания. Карантинные камеры - это временные помещения, где обвиняемые или подозреваемые пребывают для проверки документов и здоровья в течение недели - 10 дней.

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Те украинцы, которые находятся в Лефортово, сообщили Сагиевой, что чувствуют себя нормально,но переживают, что не могут связаться с родными.

Они передали правозащитникам, что каждому из них завели рублевый счет, на который можно переводить деньги на покупку продуктов и почтовых конвертов с марками для написания писем.

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Условия проживания у моряков - стандартные, говорит Сагиева: “Это камеры полтора на два метра, железные кровати, матрасы, шерстяные одеяла, стены выкрашены зеленой краской“. 

Позже военнопленных переведут в камеры с соседями, где будут холодильники и, возможно, телевизоры. “Утром ели гречневую кашу, час провели на прогулке в тюремном дворике, после обеда им принесут книги“, - рассказала Сагиева.

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Арестованным выдали по зубной щетке, пасте, полотенцу, обеспечили постельными принадлежностями. “Жалоб на условия содержания нет“, - передала правозащитница слова одного из моряков Романа Мокряка. Из военной формы украинцев переодели в тюремную одежду.

Напомним, ночью 24 украинцев перевели из Симферополя в СИЗО Москвы. При этом 21 из них поместили в Лефортово, а еще трое выписанных из больницы в Крыму находятся в медблоке в изоляторе “Матросская тишина“.

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Судя по всему, это Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и офицер СБУ Василий Сорока, который был тяжело ранен при захвате украинских кораблей.

 

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Теги: Лефортово, СИЗО, Москва, украинцы, моряки, Азов, военнопленные
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Комментариев (2)
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Хюндай    30.11.2018, 16:59
Оценка:  0
Хюндай
Им уже завели рублевые счета и через них можно будет перевести по 50 тысяч на карту.
colavova    30.11.2018, 17:55
Оценка:  0
colavova
с твоего счёта?
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