Моряков в Лефортово переодели в тюремную форму и поместили в одиночки
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Украинских военнопленных моряков держат в Лефортово в карантинных камерах-одиночках. Об этом рассказала представительница Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершин Сагиева, пишет Громадське.
Сагиева посетила моряков и выяснила условия их содержания. Карантинные камеры - это временные помещения, где обвиняемые или подозреваемые пребывают для проверки документов и здоровья в течение недели - 10 дней.
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Те украинцы, которые находятся в Лефортово, сообщили Сагиевой, что чувствуют себя нормально,но переживают, что не могут связаться с родными.
Они передали правозащитникам, что каждому из них завели рублевый счет, на который можно переводить деньги на покупку продуктов и почтовых конвертов с марками для написания писем.
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Условия проживания у моряков - стандартные, говорит Сагиева: “Это камеры полтора на два метра, железные кровати, матрасы, шерстяные одеяла, стены выкрашены зеленой краской“.
Позже военнопленных переведут в камеры с соседями, где будут холодильники и, возможно, телевизоры. “Утром ели гречневую кашу, час провели на прогулке в тюремном дворике, после обеда им принесут книги“, - рассказала Сагиева.
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Арестованным выдали по зубной щетке, пасте, полотенцу, обеспечили постельными принадлежностями. “Жалоб на условия содержания нет“, - передала правозащитница слова одного из моряков Романа Мокряка. Из военной формы украинцев переодели в тюремную одежду.
Напомним, ночью 24 украинцев перевели из Симферополя в СИЗО Москвы. При этом 21 из них поместили в Лефортово, а еще трое выписанных из больницы в Крыму находятся в медблоке в изоляторе “Матросская тишина“.
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Судя по всему, это Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и офицер СБУ Василий Сорока, который был тяжело ранен при захвате украинских кораблей.