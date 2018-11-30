Возле Волновахи банда воров уничтожила железную дорогу

Полиции удалось задержать преступников.

Возле прифронтового поселка Волноваха Донецкой области орудовала банда грабителей, воровавших железнодорожные сваи. Правоохранители задержали преступников, устроив засаду.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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“Задерживали группировку в три часа ночи на железнодорожном перегоне между селами Дмитровка и Донское. Несколько часов сыщики провели в темноте на морозе в ожидании похитителей. Операция стала финалом четырехнедельной оперативной работы“, - сообщают правоохранители.

Причастными к преступлениям оказались около десятка злоумышленников. Осенью они расхищали железнодорожные пути для грузовых поездов.

Выяснилось, что главарь группы нанял местных жителей, которые с помощью автогена вырезали по ночам железнодорожное полотно. Похитители действовали по заранее разработанному плану, в котором каждый выполнял свою роль, действия были четко скоординированы.

“В целях конспирации злоумышленники выставляли в разных местах дозорных. Особенно тщательно следили за автодорогой, ведущей к железной дороге. В случае появления машин передавали сигнал по цепи и “мясники“ исчезали до того, как их разоблачат“, - раскрыли детали в ведомстве.

Их план оказался успешным: подозреваемые несколько раз демонтировали рельсы и сдавали в пункт приема металлолома, а на вырученные средства приобрели КАМАЗ с манипулятором, чтобы воровать уже в больших масштабах.

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Именно во время первого крупного похищения деятельность преступной группы была прекращена. Только за одну ночь члены группировки вырезали металла почти на 150 тысяч гривен. Но вывезти не успели - оперативники уголовного розыска задержали их с поличным на руках.

Преступниками оказались жители сел Дмитровка и Донское в возрасте 30-36 лет, ранее не судимые.

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