Популярный украинский курорт накрыл мощный шторм

Море подтопило базы, которые располагаются на первой линии.

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В Запорожской области мощный шторм накрыл курортный поселок Кирилловка. Огромные волны заливают побережье, также бушует сильный ветер, сообщают Местные вести.

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Море подтопило базы, которые располагаются на первой линии. Также наблюдаются грозовые тучи. Порывы ветра достигают 26 м/с.

Очевидцы сообщают, что вода продолжает наступать. Ожидается, что шторм продлится до конца дня. К вечеру обещают дождь со снегом.

Напомним, 20 ноября в Одессе один из пляжей на 16-й станции Фонтана в буквально смыло волнами. Вместо песка жители города могли увидеть бурлящую воду возле подпорных стен набережной.