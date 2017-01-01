Популярный украинский курорт накрыл мощный шторм
Море подтопило базы, которые располагаются на первой линии.
Популярный украинский курорт накрыл мощный шторм
© mv.org.ua
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Популярный украинский курорт накрыл мощный шторм
Над поселком нависли грозовые тучи
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В Запорожской области мощный шторм накрыл курортный поселок Кирилловка. Огромные волны заливают побережье, также бушует сильный ветер, сообщают Местные вести.
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Море подтопило базы, которые располагаются на первой линии. Также наблюдаются грозовые тучи. Порывы ветра достигают 26 м/с.
Очевидцы сообщают, что вода продолжает наступать. Ожидается, что шторм продлится до конца дня. К вечеру обещают дождь со снегом.
Напомним, 20 ноября в Одессе один из пляжей на 16-й станции Фонтана в буквально смыло волнами. Вместо песка жители города могли увидеть бурлящую воду возле подпорных стен набережной.