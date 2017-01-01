Иностранцам запретили въезд и на оккупированный Донбасс
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Украина ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию в связи с введением в 10 областях Украины и Азово-Черноморской акватории военного положения на 30 дней. Об этом сообщается на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.
Таким образом, кроме Крыма, иностранцы также не смогут ездить на оккупированную часть Донбасса. Ограничение не касается граждан Украины. Исключительное право пересечения линии разграничения получат представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.
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Разрешение про пересечение линии разграничения другими иностранцами и лицами без гражданства может быть также выдано при наличии ряда документов.
“Это документы о постоянном проживании на оккупированной территории или потребность пересечения линии разграничения с гуманитарной целью - похороны, тяжелая болезнь близких родственников и прочее“, - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее Украина запретила въезд в оккупированный Крым для иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, запрещено на период особого правового режима посещать территорию Украины и россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.