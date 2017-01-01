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Украинскому МИД удалось дозвониться до СИЗО в Москве

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Украине наконец официально подтвердили местопребывание 21 моряка из 24.
Денисова говорит, что название больницы, где находятся раненые моряки, в Москве не назвали
Денисова говорит, что название больницы, где находятся раненые моряки, в Москве не назвали
facebook.com/denisovaombudsman

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Украине официально подтвердили пребывание 21 украинского моряка в СИЗО Лефортово в Москве. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, МИД получил информацию непосредственно от начальника СИЗО-2 Лефортово, расположенного в столице РФ.

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“Только что начальник СИЗО-2 “Лефортово“ в телефонном разговоре с представителем консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о том, что 21 украинский военнопленный в настоящее время находится в Лефортово“, - отметила Денисова.

По словам начальника СИЗО, еще трое украинских моряков (судя по всему, это - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и офицер СБУ Василий Сорока, который был тяжело ранен при захвате украинских кораблей) находятся в больнице. “Но в какой именно больнице - он  не сообщил“, - пишет омбудсмен.

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Ранее сообщалось, что, по неофициальной информации, троих раненых военных держат в медблоке изолятора “Матросская тишина“. Их вместе с другими незаконно арестованными перевезли из Симферополя в течение вчерашнего вечера и ночи, даже не дождавшись выздоровления.

Оккупационный суд Симферополя, напомним, арестовал 24 моряков с захваченных украинских кораблей сроком на два месяца - до 25 января 2019 года.

 

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Теги: СИЗО, Лефортово, Москва, моряки, украинцы, арест, Азов
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