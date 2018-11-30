Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина при пропуске в Крым не сделает исключение для журналистов

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 1
Иностранным представителям СМИ запрещен доступ в оккупированный Крым.
Журналистов не будут пускать в оккупированный Крым
Журналистов не будут пускать в оккупированный Крым
EPA/UPG

Читай также: Солиста Большого театра РФ не пустили в Украину

Журналистам официально запрещен въезд в на территорию оккупированного Крыма. Об  сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве признали, что на эту тему в министерстве были горячие споры и дебаты. 

Читай также: “Приеду, когда будет за 60“: Сергей Шнуров посвятил стих запрету на въезд в Украину

Так в МИД прокомментировали недопуск 30 ноября московской корреспондентки шведской газеты Dagens Nyheter и финской газеты Hufvudstadsbladet.

Журналистке не разрешили пересечь границу с аннексированным полуостровом.

Читай также: МВД сообщило, в каких случаях будут пускать россиян в Украину

В четверг Украина перекрыла въезд в оккупированный Крым для всех иностранных граждан. Кроме того, иностранцам запретили пересекать и линию разграничения на Донбассе.

Пустят представителей международных миссий и людей, получивших разрешение проведать заболевших родственников или организовать похороны.

Читай также: Активисты не успели передать морякам вещи и продукты - повезут в Москву

Также Украина в связи с введением военного положения запретила въезд в страну россиян-мужчин в возрасте 16-60 лет.

Поделись:
Теги: Крым, граница, оккупация, МИД, въезд, Украина, журналисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Da-Gabon    30.11.2018, 19:36
Оценка:  0
Da-Gabon
Военное положение это вам не хухры мухры.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь