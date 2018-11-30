Украина при пропуске в Крым не сделает исключение для журналистов

Иностранным представителям СМИ запрещен доступ в оккупированный Крым.

Журналистов не будут пускать в оккупированный Крым EPA/UPG

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Журналистам официально запрещен въезд в на территорию оккупированного Крыма. Об сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве признали, что на эту тему в министерстве были горячие споры и дебаты.

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Так в МИД прокомментировали недопуск 30 ноября московской корреспондентки шведской газеты Dagens Nyheter и финской газеты Hufvudstadsbladet.

Журналистке не разрешили пересечь границу с аннексированным полуостровом.

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В четверг Украина перекрыла въезд в оккупированный Крым для всех иностранных граждан. Кроме того, иностранцам запретили пересекать и линию разграничения на Донбассе.

Пустят представителей международных миссий и людей, получивших разрешение проведать заболевших родственников или организовать похороны.

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Также Украина в связи с введением военного положения запретила въезд в страну россиян-мужчин в возрасте 16-60 лет.