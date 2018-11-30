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Число россиян, которых завернули на границе, за сутки выросло вдвое

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 4
Больше сотни россиян не пропустили на территорию Украины после введения ограничений.
В Украину не пустили десятки россиян, но число отказов не такое и большое
В Украину не пустили десятки россиян, но число отказов не такое и большое
kievgid.org

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За последние двое суток на территорию Украины не пропустили более 100 граждан России, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Об этом сообщает РБК-Украина.

В течение четверга в Украину не пропустили 75 россиян, в течение среды - 33 россиян, по сегодняшним суткам полной информации пока нет. “В целом более 100 граждан не пропустили в Украину“, - сообщил Демченко.

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Представитель Госпогранслужбы отметил, что случаи отказа во въезде были как на границе страны, так и на админгранице с оккупированным Крымом.

В четверг Украина перекрыла въезд в оккупированный Крым для всех иностранных граждан. Кроме того, иностранцам запретили пересекать и линию разграничения на Донбассе.

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Исключение сделают для представителей международных миссий и людей, получивших разрешение проведать заболевших родственников или организовать похороны. 

Также Украина в связи с введением военного положения запретила въезд в страну россиян-мужчин в возрасте 16-60 лет.

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Теги: россияне, граница, Украина, Крым, военное положение, въезд, Госпогранслужба
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Комментариев (4)
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Предаторр    30.11.2018, 20:05
Оценка:  +2
Предаторр
Откуда знаешь про вялого?Лобызал ему,но у него на тебя так и не встал?)))))
Предаторр    30.11.2018, 19:28
Оценка:  0
Предаторр
И что?Скакать теперь от радости,празднуя очередную"пэрэмогу"?
де_ла_Фер    30.11.2018, 19:54
Оценка:  -3
де_ла_Фер
Зачем? тЫ лучше у пуЙла сосни вялого тунца...
farfalle    30.11.2018, 20:26
Оценка:  +1
farfalle
У тебя все комменты ниже пояса. Ты представитель нового поколения Украины?
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