Число россиян, которых завернули на границе, за сутки выросло вдвое
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За последние двое суток на территорию Украины не пропустили более 100 граждан России, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Об этом сообщает РБК-Украина.
В течение четверга в Украину не пропустили 75 россиян, в течение среды - 33 россиян, по сегодняшним суткам полной информации пока нет. “В целом более 100 граждан не пропустили в Украину“, - сообщил Демченко.
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Представитель Госпогранслужбы отметил, что случаи отказа во въезде были как на границе страны, так и на админгранице с оккупированным Крымом.
В четверг Украина перекрыла въезд в оккупированный Крым для всех иностранных граждан. Кроме того, иностранцам запретили пересекать и линию разграничения на Донбассе.
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Исключение сделают для представителей международных миссий и людей, получивших разрешение проведать заболевших родственников или организовать похороны.
Также Украина в связи с введением военного положения запретила въезд в страну россиян-мужчин в возрасте 16-60 лет.