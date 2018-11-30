Число россиян, которых завернули на границе, за сутки выросло вдвое

Больше сотни россиян не пропустили на территорию Украины после введения ограничений.

В Украину не пустили десятки россиян, но число отказов не такое и большое kievgid.org

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За последние двое суток на территорию Украины не пропустили более 100 граждан России, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Об этом сообщает РБК-Украина.

В течение четверга в Украину не пропустили 75 россиян, в течение среды - 33 россиян, по сегодняшним суткам полной информации пока нет. “В целом более 100 граждан не пропустили в Украину“, - сообщил Демченко.

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Представитель Госпогранслужбы отметил, что случаи отказа во въезде были как на границе страны, так и на админгранице с оккупированным Крымом.

В четверг Украина перекрыла въезд в оккупированный Крым для всех иностранных граждан. Кроме того, иностранцам запретили пересекать и линию разграничения на Донбассе.

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Исключение сделают для представителей международных миссий и людей, получивших разрешение проведать заболевших родственников или организовать похороны.

Также Украина в связи с введением военного положения запретила въезд в страну россиян-мужчин в возрасте 16-60 лет.