В Одессе лагерь Виктория передадут военным на время военного положения

На время действия военного положения одесский детский лагерь Виктория передадут в пользование военнослужащим.

Одесский детский лагерь Виктория, в котором во время пожара в сентябре 2017 года погибли трое детей, на время военного положения передадут в пользование военнослужащим. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета, сообщает в пятницу, 30 ноября, Громадське.

Как пояснил заместитель мэра Андрей Котляр, лагерь Виктория для размещения выбрали сами военнослужащие.

В свою очередь родители детей, погибших при пожаре в лагере, удивлены решением исполкома. По словам отца погибшей девочки Сони Мазур - Алексея, туда никого нельзя заселять из-за проблем с пожарной безопасностью.

Адвокат семей погибших Оксана Муравская также считает, что до окончательного решения суда, лагерь нельзя ни в коем случае использовать, потому что там до сих пор остаются важные доказательства, которые были недавно найдены независимыми экспертами из Эстонии.

В то же время в прокуратуре заявили, что сейчас арест на право распоряжения и пользования имуществом, а именно зданиями лагеря Виктория, в рамках уголовного производства не снят. Соответствующее решение является компетенцией суда.

Напомним, пожар в муниципальном детском комплексе Виктория произошел 16 сентября 2017 года. Три ребенка в результате пожара погибли.

Из-за захвата российскими военными в Черном море украинских кораблей с моряками в Украине ввели военное положение в десяти областях. Предполагается, что оно будет действовать 30 дней и завершится 26 декабря.

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