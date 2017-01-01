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На Полтавщине убили мужчину во время откачки нефтепродукта – СМИ

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Инцидент произошел в поле вблизи села Матяшовка в Великобагачанском районе. Полиция возбудила уголовное дело.
Мужчина скончался на месте от полученного огнестрельного ранения
Мужчина скончался на месте от полученного огнестрельного ранения
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В Полтавской области неизвестные застрелили мужчину, когда тот пытался осуществить незаконный забор нефтепродуктов из скважины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию в пятницу, 30 ноября.

Отмечается, что двое мужчин вечером подъехали к скважине, расположенной в поле вблизи села Матяшовка в Великобагачанском районе. Они планировали незаконно откачать из скважины черный нефтепродукт.

"Но на место подъехали неизвестные, совершившие в сторону мужчин несколько выстрелов, и уехали. В результате один из мужчин скончался на месте от полученного огнестрельного ранения", – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в центре Киева из-за конфликта между мужчинами произошла стрельба, в результате чего один из них получил ранения. Применялся травматический пистолет.

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Теги: стрельба, полиция, мужчина, Полтавская область, убийство, погиб
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Источник: korrespondent.net

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